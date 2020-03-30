Про це повідомляє Закарпатська митниця.
Дивися повний текст В Україні поки що не будуть штрафувати власників єврономерів.
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Додано: Вів 31 бер, 2020 17:30
В Україні поки що не будуть штрафувати власників єврономерів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні поки що не будуть штрафувати власників єврономерів.
Додано: Вів 31 бер, 2020 17:30
у владельцев еврономеров было достаточно времени до начала карантина или легализовать свои машины или вывезти их из страны, так что в этом решении нет никакой логики...
Додано: Вів 31 бер, 2020 18:26
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