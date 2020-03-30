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В Україні поки що не будуть
штрафувати власників єврономерів

В Україні поки що не будуть штрафувати власників єврономерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 17:30

В Україні поки що не будуть штрафувати власників єврономерів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Закарпатська митниця.

Дивися повний текст В Україні поки що не будуть штрафувати власників єврономерів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 17:30

у владельцев еврономеров было достаточно времени до начала карантина или легализовать свои машины или вывезти их из страны, так что в этом решении нет никакой логики...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 18:26

  Тракторист написав:у владельцев еврономеров было достаточно времени до начала карантина или легализовать свои машины или вывезти их из страны, так что в этом решении нет никакой логики...

обіцяного закону про розмитнення ще досі немає.
unicdima
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