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Українськими АЗС прокотилася
чергова хвиля падіння цін

Українськими АЗС прокотилася чергова хвиля падіння цін
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 22:57

Українськими АЗС прокотилася чергова хвиля падіння цін

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в "Консалтинговій групі А-95" з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку, передає enkorr.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 22:57

Да сильно дешеветь то и не будет. В цене бензина только 15% цена нефти, 15% - переработка и 70% - налоги типанадороги, а по факту - Пэцюне и его подельникам на оффшоры. Кстати, Зе в эту сферу Пэця не пускает. Так что сильно губы раскатывть не стоит.... :roll: Дело черни(т.е нас) молча кормить патрициев и не гавкать. Каждому - своё :!:
Ах да,чуть не забыл, Слава Украине!
finuser370
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