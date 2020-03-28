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АМКУ пригрозив виробникам антисептиків штрафом у 5%...
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 12:17
Пропонуємо до обговорення:
У Антимонопольному комітеті України застерегли виробників антисептиків чи дезинфікуючих засобів не спекулювати на темі коронавірусу та не подавати у рекламі чи на етикетках своїх виробів неперевірену інформацію про ефективність своїх товарів.
Дивися повний текст АМКУ пригрозив виробникам антисептиків штрафом у 5% доходу за спекуляції на темі коронавірусу
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 12:17
Этот никчемный орган может кому то грозить??? С коэффициентом приведегия газа "борятся"уже полтора года,а фирташ и далее продолжает обдирать потребителей газа.
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