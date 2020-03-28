RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
АМКУ пригрозив виробникам
антисептиків штрафом у 5%...

АМКУ пригрозив виробникам антисептиків штрафом у 5%...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 12:17

АМКУ пригрозив виробникам антисептиків штрафом у 5%...

Пропонуємо до обговорення:
У Антимонопольному комітеті України застерегли виробників антисептиків чи дезинфікуючих засобів не спекулювати на темі коронавірусу та не подавати у рекламі чи на етикетках своїх виробів неперевірену інформацію про ефективність своїх товарів.

Дивися повний текст АМКУ пригрозив виробникам антисептиків штрафом у 5% доходу за спекуляції на темі коронавірусу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94451
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 12:17

Этот никчемный орган может кому то грозить??? С коэффициентом приведегия газа "борятся"уже полтора года,а фирташ и далее продолжает обдирать потребителей газа.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1938
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Google [Bot], Igorten, limo і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
АМКУ за 2019 рік наклав штрафів майже на 9 мільярдів
R2 » Суб 28 бер, 2020 09:44
5 320
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 бер, 2020 15:55
unicdima
Ціни не піднімати: АМКУ рекомендував заморозити тарифи...
R2 » П'ят 27 бер, 2020 16:34
1 164
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 бер, 2020 16:34
Деньги
АМКУ зафіксував у деяких регіонах підвищення цін на...
R2 » Сер 25 бер, 2020 14:14
1 118
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 бер, 2020 14:14
yalta1965

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (84064)
03.04.2020 12:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.