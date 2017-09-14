|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 12 вер, 2025 21:36
І знов пʼятниця, а кожну пʼятницю Вадік в говно 😅😅
До зелених пузирів з носа нажирається і приходить ригати тут шмурдяком 😅
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 12 вер, 2025 21:38, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16285
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2488 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
Додано: П'ят 12 вер, 2025 21:38
detroytred написав: Hotab написав:detroytred
Затримання лише не більше 3 годин. І повинні відпускати
Там в наступному реченні наче ще можна.. поки складають постанову.
Та і далі вже ж то не затримання.
То інші процедури . Усувають порушення: влк проходять , вручають бойову повістку.
Нюанс: при інших процедурах громадянин вільний акі сокол...
Може йти хоч з середини влк, хоч при отриманні бойової повістки до часу, коли треба з'явитися по ній в тцк.Під конвоєм або з зачиненими дверима влк не повинно проводитися. Громадянин вільний.
Порушить....буде притягнуто за це порушення.
За для не пустоти пі.здения , стаття?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3939
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 12 вер, 2025 21:42
"Хто бореться з дияволом, той не повинен займатися його ремеслом. Бо в іншому випадку диявол отримає над тобою перевагу. Але хто боровся з монстрами, той повинен пильнувати, щоб самому під час боротьби не перетворитися на монстра. І коли довго дивишся в безодню, безодня теж дивиться в тебе." («Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehn, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein.»)
-
candle645
-
-
- Повідомлень: 264
- З нами з: 25.01.20
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 12 вер, 2025 21:52
Hotab написав:
І знов пʼятниця, а кожну пʼятницю Вадік в говно 😅😅
До зелених пузирів з носа нажирається і приходить ригати тут шмурдяком 😅
Розраховую на твою "тверезість" від последствий массандри ,
если досталось попробовать,
ригае той хто на цьому наполягає і натякає, і не бажає іти у окоп боронити Україну , тоесть типичьное поведение впенса України.
У мирний час ми военні, у стані війни ми не придатні, і таких "воїнів" до.уя на бюджеті сидить, на податки звичайних платників яких потім бусифікуе хотаб чі його каллеги
п.с. пан хотаб , ви це пишете звідки , з якого окопа , метро Арсенальна?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3939
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 12 вер, 2025 22:01
Hotab написав:
І знов пʼятниця, а кожну пʼятницю Вадік в говно 😅😅
До зелених пузирів з носа нажирається і приходить ригати тут шмурдяком 😅
Неужели хотаб шото полезное пишет? с ПН по ВС
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3939
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 12 вер, 2025 22:02
Vadim_
якого окопа , метро Арсенальна?
З дешевої ригаловки на околиці Дніпропетровська. Куди тебе пускають зі своїм самогоном
Неужели хотаб шото полезное пишет?
Про ціни на точках з шмурдяком не пишу. Жодної користі, не читай
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16285
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2488 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
Додано: П'ят 12 вер, 2025 22:04
Hotab написав:Vadim_
якого окопа , метро Арсенальна?
З дешевої ригаловки на околиці Дніпропетровська. Куди тебе пускають зі своїм самогоном
Впенсів навіть туди не пускають , женуть сцяними ганчірками
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3939
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 12 вер, 2025 22:07
Vadim_ написав: Hotab написав:Vadim_
якого окопа , метро Арсенальна?
З дешевої ригаловки на околиці Дніпропетровська. Куди тебе пускають зі своїм самогоном
Впенсів навіть туди не пускають , женуть сцянами ганчірками
Це добре. Більше місця опущеним до соціального дна комбайнерам без комбайна. Які деградували до одного інтересу в житті - нахрюкатись з пʼятниці до понеділка
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16285
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2488 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
Додано: П'ят 12 вер, 2025 22:10
Hotab написав:Vadim_
якого окопа , метро Арсенальна?
З дешевої ригаловки на околиці Дніпропетровська. Куди тебе пускають зі своїм самогоном
Неужели хотаб шото полезное пишет?
Про ціни на точках з шмурдяком не пишу. Жодної користі, не читай
Боже, яке воно кінчене
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3939
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 12 вер, 2025 22:19
А до чого деградували ваенные с хотабом опущенным на дно? , сегодня посетили музей , який??
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3939
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|124575
|
|
|1493
|309348
|
|
|6076
|990307
|
|