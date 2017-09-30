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Возврат денег за
подписку Sweet.tv

Возврат денег за подписку Sweet.tv
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 22:09

Возврат денег за подписку Sweet.tv

Здравствуйте! Исходя из названия темы, суть вопроса уже понятна. Ситуация банальная - с перебоями работал Мегого, и я решил попробовать перейти на Sweet.tv Сначала была подписка на 1 грн., и на днях снялись деньги с карты за полную месячную абонплату. При попытке вернуть средства через службу поддержки услышал ответ - деньги вернуть нельзя, и вы можете только отменить последующие подписки.

Вопрос - у кого-нибудь получалось вернуть средства? Дело даже не в тех 100 гривнах, просто обидно, жесть просто. Я не проследил за подпиской - мой бок, согласен на 100 процентов, не прочитал договор, согласился, не отрицаю.

Но блин, как это компания не может вернуть средства, так как договором, подписанным мной, это не предусмотрено.

Я прочитал в общих чертах договор, так у клиентов прав нет - компания оставляет за собой право менять условия договора, не сообщая об этом клиенту, а клиент, в свою очередь, должен как минимум, раз в две недели проверять условия договора на случай каких-либо изменений.

В случае даже малейших вопросов у Свит.тв отсылка на договор, который, по их мнению, выше всех Законов Украины. И вообще люди - олени, которых можно разводить на официальном уровне, публично, не стесняясь этого.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 22:32

Re: Возврат денег за подписку Sweet.tv

  sergiylfc написав:Я не проследил за подпиской - мой бок, согласен на 100 процентов, не прочитал договор, согласился, не отрицаю.
Ну-уууу... Фсе так. Спокусился:- 1 гривна, перед Новым Годом на месяц, еще 1 гривна на второй телек, привязывается ко второму тилифону, смотрим нормально, экономим - гы..........А потом приходитСМС, что попытка списания 80 грн ( тогда было), не удалась...Оп-па! лезу в П24 - Свит ТВ, б***, пытался списать, но не тут кобыла:- умну и у жены лимит на расчеты в Инете стоит в 5 гривен. Где-то я проморгал , во время активации пробника, то ли мелкий шрифт, то ли, мгновенно, невосприятно для зрения и для сознания, условия на согласие снимать денги с моей карты ........Н-но! -благодаря 5-ти гривневому презервативу, Свит ТВ отсосал всухую :mrgreen:Зображення
Востаннє редагувалось protefiks1959 в Нед 05 кві, 2020 22:51, всього редагувалось 1 раз.
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 22:44

Re: Возврат денег за подписку Sweet.tv

Не, так я четко понимал же, что 1 гривна - это месяц, а дальше полная оплата, я эти схемы знаю. Просто сам так сглупил.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 22:45

Re: Возврат денег за подписку Sweet.tv

Кстати, спасибо. Сейчас проверил Приват - у меня лимит в интернете - 0 грн. И оплата прошла, тем не менее.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 23:18

  sergiylfc написав:Кстати, спасибо. Сейчас проверил Приват - у меня лимит в интернете - 0 грн. И оплата прошла, тем не менее.
Очень странно...Ну, хоть заблокируйте этот Свит Тв. как- нить..., ведь будет снятие денех в след. месяце. Позвоните в Приват, в службу безопасности. Там, кстати, возможен возврат ( если он возможен в отношении Свит ТВ). И вапще нужно разобраться, почему прошел платеж при 0 лимите?...Очень странно...Что-то изменилось в примате, завтра и сам позвоню, узнаю.
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 13:40

Итак: Приват блокирует транзакцию, если он сам считает сайт небезопасным. Если Вы даете номер карты, дату и СВВ, то, тем самым, даете согласие на снятие средств с Вашей карты. Для расчетов в интернете единственный безопасный путь - виртуальная карта, на которой всегда ноль денех.
sergiylfc, Вам нужно перевыпустить карту, дабы прекратить несанкц. снятие
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 13:52

  sergiylfc написав:Кстати, спасибо. Сейчас проверил Приват - у меня лимит в интернете - 0 грн. И оплата прошла, тем не менее.
Это приват, привыкайте. лимит там до одного места, реально система привата решает пропускать платеж или нет.
может пропустить как с нулевым лимитом, так и не пропустить платеж который как-бы нормальный.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 14:59

Re: Возврат денег за подписку Sweet.tv

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