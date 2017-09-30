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Возврат денег за
подписку Sweet.tv

Возврат денег за подписку Sweet.tv
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 00:28

  protefiks1959 написав: Если Вы даете номер карты, дату и СВВ, то, тем самым, даете согласие на снятие средств с Вашей карты.

Стоп.
Не должно быть такого.
Я , к примеру , оплачиваю картой сам . Указываю номер карты, дату и СВВ и оплатата не проходит так как установлен лимит 1 грн. в день.
mesevik
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 01:22

Alex2007 Ситуация изначально какая была - меня не совсем устраивает Мегого, Олл.тв я в принципе не рассматриваю, так как они 3 раза висели во время матча ЛЧ моей команды. Такое не прощается)

Альтернатива Свит.тв. И как там все работает, я захожу на сайт, меня привлекают супер выгодным предложением за 1 грн. в месяц, с условием дальнейшей ежемесячной оплаты, естественно. Я подвязываю карту, с которой списывается 1 грн., наверное, ставлю галочку под каким-то договором (не помню, но по идее так), с меня списывается 1 грн., и через месяц 97 грн. И так каждый месяц по 97 грн.

Вернуть деньги нельзя, так как я подписал договор. В этом-то и вся загвоздка, что не есть правильно с точки зрения ЗУ, мне так кажется.

Вообще меня эта ситуация зацепила, буду разбирать этот вопрос. Как так получается, таким образом они могут крутить, что хотят, а у клиентов и прав нет.
sergiylfc
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Повідомлень: 122
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  #<12
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