Возврат денег за подписку Sweet.tv

Додано: Вів 07 кві, 2020 01:22

Alex2007 Ситуация изначально какая была - меня не совсем устраивает Мегого, Олл.тв я в принципе не рассматриваю, так как они 3 раза висели во время матча ЛЧ моей команды. Такое не прощается)



Альтернатива Свит.тв. И как там все работает, я захожу на сайт, меня привлекают супер выгодным предложением за 1 грн. в месяц, с условием дальнейшей ежемесячной оплаты, естественно. Я подвязываю карту, с которой списывается 1 грн., наверное, ставлю галочку под каким-то договором (не помню, но по идее так), с меня списывается 1 грн., и через месяц 97 грн. И так каждый месяц по 97 грн.



Вернуть деньги нельзя, так как я подписал договор. В этом-то и вся загвоздка, что не есть правильно с точки зрения ЗУ, мне так кажется.



Вообще меня эта ситуация зацепила, буду разбирать этот вопрос. Как так получается, таким образом они могут крутить, что хотят, а у клиентов и прав нет.