Стоп.
Не должно быть такого.
Я , к примеру , оплачиваю картой сам . Указываю номер карты, дату и СВВ и оплатата не проходит так как установлен лимит 1 грн. в день.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 07 кві, 2020 00:28
Додано: Вів 07 кві, 2020 01:22
Alex2007 Ситуация изначально какая была - меня не совсем устраивает Мегого, Олл.тв я в принципе не рассматриваю, так как они 3 раза висели во время матча ЛЧ моей команды. Такое не прощается)
Альтернатива Свит.тв. И как там все работает, я захожу на сайт, меня привлекают супер выгодным предложением за 1 грн. в месяц, с условием дальнейшей ежемесячной оплаты, естественно. Я подвязываю карту, с которой списывается 1 грн., наверное, ставлю галочку под каким-то договором (не помню, но по идее так), с меня списывается 1 грн., и через месяц 97 грн. И так каждый месяц по 97 грн.
Вернуть деньги нельзя, так как я подписал договор. В этом-то и вся загвоздка, что не есть правильно с точки зрения ЗУ, мне так кажется.
Вообще меня эта ситуация зацепила, буду разбирать этот вопрос. Как так получается, таким образом они могут крутить, что хотят, а у клиентов и прав нет.
Додано: Вів 07 кві, 2020 09:35
Ну, так мне объяснили в приматовском каловом центре - я звонил, т.к. мне тоже интересно и совсем не трудно ( Голд). Там же объяснили, повторюсь, что лимит срабатывает в самопроизвольном порядке, что я давно уже заметил и сам
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: Вів 07 кві, 2020 13:55
Вперед.
Если вы, в здравом уме и твёрдой памяти, самостоятельно подвязываете карту к какому либо сервису, банк не вправе отказать в списании средств с вашей карты, несмотря ни на какие лимиты. Таковы правила мпс. Вариантов два - либо не подвязывать карты, либо подвязывать карты, на которых всегда ноль
Додано: Вів 07 кві, 2020 14:02
Re: Возврат денег за подписку Sweet.tv
Ну ви даєте - даєте CVV фактично невідомо кому . І у вас там ще й гроші є ?
Мегого так само хоче - але добре , що багато терміналів є - готівкою заплатити . А світ цей колись теж спробував - взагалі за 0 грн - і все , що міг - знищив потім . Дуже агресивна реклама постійно лізе ...
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