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Finance.ua: «Карантинные» скидки, кэшбэки, доставки и...
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 06 кві, 2020 12:23
Пропонуємо до обговорення:
Как бизнес помогает клиентам пережить самоизоляцию
Карантин из-за пандемии коронавируса в Украине действует до 24 апреля. Но его, скорее всего, продлят до 15 мая. Дальше по ситуации. Сознательным людям, которые придерживаются режима самоизоляции, так или иначе приходится пользоваться услугами бизнеса: покупать продукты, лекарства, оплачивать счета, добираться до работы без общественного транспорта (в первую очередь медикам) и т.д. Банки и компании в меру своих возможностей помогают клиентам пережить «заточение», делая свои услуги удобнее и доступнее. Мы собрали несколько инициатив бизнеса, который пошел на встречу клиентам в непростое время.
Дивися повний текст «Карантинные» скидки, кэшбэки, доставки и кредитные каникулы
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Додано: Пон 06 кві, 2020 21:30
Банк Креди Агриколь также продлил срок действия карточек.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 23:43
Вопрос к автору статьи - почему вы решили, что карантин, скорее всего, продлят до 15 мая? Допустим, вы считаете, что продлят карантин, с этим понятно, но почему именно до 15 мая? Не до 10, не до 20? На эту дату только фейковая новость указывала.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 00:42
Как обстоят дела с микро-займами,может кто в курсе?
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