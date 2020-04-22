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Експерт спрогнозував зниження
цін на бензин в Україні до...

Експерт спрогнозував зниження цін на бензин в Україні до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 18:10

Возможно если стимулировать заправки быстрее продавать как можно больше бензина (а не хомячить его, продавая в 3 раза дороже), тогда цены возможно и упадут. Но для этого нужно чтобы заправкам было выгодно как можно больше продавать, а не простаивать с дикими ценами.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 09:35

Завтра ОПЕК+ збирається -- побачимо що опісля той експерт співати буде
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 22:27

Нефть стала отрицательной, на данный момент -37 долларов за баррель.

Когда мне начнут доплачивать на заправке :twisted: ?
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 00:36

  hno3 написав:Когда мне начнут доплачивать на заправке :twisted: ?

Когда начнете заправляться сырой нефтью с самовывозом из Техаса.
Gastarbaiter
 
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