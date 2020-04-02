|
|
|
Поліція оштрафувала 192 українця за перший день...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 кві, 2020 17:25
hlaaluu написав:_hunter
Возможно Вы плохо прочитали то что я написал, повторюсь:
нет ЧЕТКОГО
определения общественного места
то есть сначала нужно доказать что человек действительно находился в "общественном месте", хоть и закон не знает что это такое ...
А пояснения кабмина - это из серии - упс, а мы забыли написать что это такое ...
, и они никакой юридической силы не имеют.
Придумали ж, толковать свои постановы
, а нписать грамотно сразу не?
И фиг с ним с этим четким определением.
Где штрафовать будут -- сказали -- на _сейчас_ этого достаточно. Позже, обычными каналами, все пропишут, если будет необходимость.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 2003
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 194 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 кві, 2020 17:39
R2 Поліція не оштрафувала, а склала протоколи. 90% із них піде в смітник
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 1003
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 131 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 кві, 2020 17:43
hlaaluu написав:_hunter
А пояснения кабмина - это из серии - упс, а мы забыли написать что это такое ...
, и они никакой юридической силы не имеют.
Там и постановление в большей своей мере не имеет никакой юридической силы. Касательно физлиц так точно. А дальше посмотрим, чем кончится
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 1003
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 131 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 кві, 2020 17:50
Ромасик написав: hlaaluu написав:_hunter
А пояснения кабмина - это из серии - упс, а мы забыли написать что это такое ...
, и они никакой юридической силы не имеют.
Там и постановление в большей своей мере не имеет никакой юридической силы. Касательно физлиц так точно. А дальше посмотрим, чем кончится
Я уже в какой-то теме это говорил. Скажу еще раз.
Задача сейчас у "власти" стоит одна: максимально затруднить переночикам собственно перенос. Эту задачу и решают "как могут". И даже если _все_ эти протоколы пойдут в мусорку -- кроме пары/тройки на полных неадекватов -- типа того плывуна в гидропарке, но народ таки начнет носить маски _везде_ -- свою задачу "власть" выполнила.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 2003
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 194 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 кві, 2020 18:03
Вчера подходил к патрульным спрашивал на улице без маски можно, сказали да, только в магазинах, транспорт и остановки нужна маска.
-
agent_88888
-
-
- Повідомлень: 15
- З нами з: 21.03.16
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|