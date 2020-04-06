У місті Києві повністю завершили відключення опалення у зв'язку з потеплінням. Про це на брифінгу заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв..
Дивися повний текст У Києві повністю завершився опалювальний сезон.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 кві, 2020 11:37
У Києві повністю завершився опалювальний сезон
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві повністю завершився опалювальний сезон.
Додано: Сер 08 кві, 2020 11:38
Интересно, как этот незаконный платеж повлияет на субсидии: на него субсидии будут распространятся?
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
Додано: Сер 08 кві, 2020 11:54
Какое потепление? У на сегодня ночью было -1. Днем 11-13
Наверное, это государство позаботилось о тех, кто всё же не погиб от вируса. Посидите теперь в холодных квартирах ещё.
Додано: Сер 08 кві, 2020 12:00
Предлагаю разделить плату за домофон и обслуживание доводчиков двери, а к оплате вывоза мусора добавить арендную плату на землю за размещение контейнеров, ну и освещение дворов и лестничных маршей - это уже вообще мимо кассы. Естественно замена лампочек - это отдельная услуга.
Додано: Сер 08 кві, 2020 12:09
Главное чтобы в Ощадбанках комиссии по 25 грн вовремя за платежку начисляли.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: Сер 08 кві, 2020 14:52
Re: У Києві повністю завершився опалювальний сезон
Мне ночью холодно.
Греюсь обогревателем
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:40
Вы точно не из Киева. Вчера в столице днем солнечно и +17, сегодня +20. Ночью +9
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:44
котобанк и тумба. через приложение коммун без комиссии. Держу почти спецом под это дело. приматбанк - чисто символическая комиссия.
Ощад - это позавчера.
Востаннє редагувалось EKO в Сер 08 кві, 2020 15:45, всього редагувалось 1 раз.
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:45
Это не важно, как еще заработать на оставшихся?
Погода не показатель, брей лоха.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:49
Так а что, надо было дальше топить при +20?
Тогда бы тут обратное писали про то, какого рожна топят "летом"?
Конкретно в Киеве отключать надо было еще на пару дней раньше, по моему мнению. Но и так нормально.
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
|