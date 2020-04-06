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У Києві повністю завершився
опалювальний сезон

У Києві повністю завершився опалювальний сезон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:37

У Києві повністю завершився опалювальний сезон

Пропонуємо до обговорення:
У місті Києві повністю завершили відключення опалення у зв'язку з потеплінням. Про це на брифінгу заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв..

Дивися повний текст У Києві повністю завершився опалювальний сезон.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:38

Напомним, в апреле киевляне получат квитанцию за март, в которой отдельно будет вынесен платеж за обслуживание домовых счетчиков тепла и горячей воды. Такие взносы придется платить раз в квартал.

Интересно, как этот незаконный платеж повлияет на субсидии: на него субсидии будут распространятся?
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:54

Какое потепление? У на сегодня ночью было -1. Днем 11-13
Наверное, это государство позаботилось о тех, кто всё же не погиб от вируса. Посидите теперь в холодных квартирах ещё.
Gippo
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:00

Предлагаю разделить плату за домофон и обслуживание доводчиков двери, а к оплате вывоза мусора добавить арендную плату на землю за размещение контейнеров, ну и освещение дворов и лестничных маршей - это уже вообще мимо кассы. Естественно замена лампочек - это отдельная услуга.
astatempo
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:09

  astatempo написав:Предлагаю разделить плату за домофон и обслуживание доводчиков двери, а к оплате вывоза мусора добавить арендную плату на землю за размещение контейнеров, ну и освещение дворов и лестничных маршей - это уже вообще мимо кассы. Естественно замена лампочек - это отдельная услуга.

Главное чтобы в Ощадбанках комиссии по 25 грн вовремя за платежку начисляли.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 14:52

Re: У Києві повністю завершився опалювальний сезон

Мне ночью холодно.
Греюсь обогревателем
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:40

  Gippo написав:Какое потепление? У на сегодня ночью было -1. Днем 11-13
Наверное, это государство позаботилось о тех, кто всё же не погиб от вируса. Посидите теперь в холодных квартирах ещё.


Вы точно не из Киева. Вчера в столице днем солнечно и +17, сегодня +20. Ночью +9 :idea:
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:44

  p_a_l написав:
  astatempo написав:Предлагаю разделить плату за домофон и обслуживание доводчиков двери, а к оплате вывоза мусора добавить арендную плату на землю за размещение контейнеров, ну и освещение дворов и лестничных маршей - это уже вообще мимо кассы. Естественно замена лампочек - это отдельная услуга.

Главное чтобы в Ощадбанках комиссии по 25 грн вовремя за платежку начисляли.

котобанк и тумба. через приложение коммун без комиссии. Держу почти спецом под это дело. приматбанк - чисто символическая комиссия.
Ощад - это позавчера.
Востаннє редагувалось EKO в Сер 08 кві, 2020 15:45, всього редагувалось 1 раз.
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:45

  EKO написав:
  Gippo написав:Какое потепление? У на сегодня ночью было -1. Днем 11-13
Наверное, это государство позаботилось о тех, кто всё же не погиб от вируса. Посидите теперь в холодных квартирах ещё.


Вы точно не из Киева. Вчера в столице днем солнечно и +17, сегодня +20. Ночью +9 :idea:


Это не важно, как еще заработать на оставшихся?
Погода не показатель, брей лоха.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:49

  ruvex написав:
Это не важно, как еще заработать на оставшихся?
Погода не показатель, брей лоха.

Так а что, надо было дальше топить при +20?
Тогда бы тут обратное писали про то, какого рожна топят "летом"? :roll:
Конкретно в Киеве отключать надо было еще на пару дней раньше, по моему мнению. Но и так нормально.
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
EKO
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