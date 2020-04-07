RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Без МВФ Україна повторить
кризу 2009 року - Нацбанк

Без МВФ Україна повторить кризу 2009 року - Нацбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:50

  KTB написав:Вроде през говорил, что от МВФ надо избавляться или уже переобулся и додавливает страну к полному рабству.


Он уже полностью переобулся, переоделся и перекрасился.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1441
З нами з: 13.03.15
Подякував: 319 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
З початку року вкладники неплатоспроможних банків...
R2 » П'ят 10 кві, 2020 20:13
2 39
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 кві, 2020 20:16
ruvex
В уряді пропонують до кінця року зменшити податки для...
R2 » П'ят 10 кві, 2020 14:28
4 135
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 кві, 2020 19:07
p_a_l
Скільки Україна вже витратила на боротьбу з COVID-19
R2 » Вів 07 кві, 2020 13:07
3 214
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 13:46
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (345)
10.04.2020 22:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.