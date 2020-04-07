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Без МВФ Україна повторить кризу 2009 року - Нацбанк
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:50
KTB написав:
Вроде през говорил, что от МВФ надо избавляться или уже переобулся и додавливает страну к полному рабству.
Он уже полностью переобулся, переоделся и перекрасился.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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