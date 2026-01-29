Информация о том, что Силы обороны уничтожили Чонгарский мост, несколько преувеличена. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал военный эксперт Михаил Жирохов.



"Для уничтожения моста нужны довольно мощные силы. Если мы отправили туда 20 БПЛА – это не означает, что мост уничтожен. По моему мнению, там, скорее всего, просто повреждено полотно, что не позволяет этим мостом пользоваться. Но говорить, что уничтожен сам мост – со всеми его опорами и тем, что на нем базируется – это не так. У Украины нет достаточных сил и средств, чтобы уничтожить такой мощный мост", – сказал Жирохов.



В то же время он отметил, что даже повреждение такого моста делает логистику для РФ более запутанной.



"Там идет объездной путь. Но он очень близко к линии фронта – на кратчайшем расстоянии, насколько я помню, там 50 километров. То есть возможности поражения всей этой логистики возрастают в разы. Поскольку запустить дрон на 120 километров и на 50 – это совсем разные вещи. Поэтому, конечно, их логистика постепенно рушится", – добавил Жирохов.



Он также отметил, что российские оккупанты, скорее всего, смогут отремонтировать этот мост в ближайшее время.



"Это что-то похожее на то, что было у нас с мостом на Затоку. Его россияне регулярно выносят и заявляют о его уничтожении. Но он действует. Плюс никто не исключает вариант с тем, чтобы бросить у моста понтон. Да, конечно, пропускная способность будет меньше. А вот чтобы он вообще не функционировал – я с трудом представляю, чтобы это произошло", – отметил Жирохов.