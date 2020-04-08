Таку думку UBR.ua висловила керівник з розвитку проектів компанії Citex Development Дарина Бедя.
Дивися повний текст Забудовники чекають на сплеск продажів житла в Україні.
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Додано: Суб 11 кві, 2020 15:31
Забудовники чекають на сплеск продажів житла в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Забудовники чекають на сплеск продажів житла в Україні.
Додано: Суб 11 кві, 2020 15:41
С учетом последствий карантина - это какой-то бред... Миллионы потеряли работу или стабильный хороший доход, среди них много владельцев/совладельцев малого и среднего бизнеса: продажники, поставщики, рестораторы и т.д. Они в свое время формировали хороший спрос. Сейчас аренда ушла вниз и последствия падения цен на аренду будут аукаться еще не один год. Спрос на новое жилье также сильно формировали покупатели которые планировали его сдачу в аренду, а таких была всегда треть потенциального спроса. Теперь их нет. Откуда спрос??? Что за ересь здесь написана???
Или это так завуалировано написали статью о том, что когда гривна грохнется до 40-50 за доллар все кинутся спасать сбережения и вкладываться в строительство??? Ну уж нет, лучше пересидеть такое время с кешем.
Додано: Суб 11 кві, 2020 17:21
Все зависит от того как долго карантин продлится, если скоро закончится то квартиры не подешевеют и ничего не подешевеет, как только доллар чть опустится народ у коготорого гривна припасена побежит ее вкладывать в доллары и в недвижимость, часть тех у кого сбережения в долларах так же боясь проблем в США побежит вкладывать деньги в недвижимость, часть заробитчан откладывающая постоянно покупку недвижки на родине так же начнет покупать пусть не в Киеве но по своим городам недвижимость, ничего дешеветь не будет, другой сценарий с точностью наоборот если карантин затянется тогда люди которые будут тянуть на жизнь со своих сбережений деньги могут уже не иметь нужной суммы на недвижку и соответственно владельцы недвижимости тоже хотят кушать потому будут ее продавать дешевле но в Украине нехватка жилья в любом случае что не позволит чересчур ей подешеветь как не крути
Додано: Суб 11 кві, 2020 17:51
Watcher
Дельно. Застройщикам тоже нужен кеш, и сейчас с ним будет туго. Вот потому они и создают такой себе тренд спроса на бетонометры. Отменят карантин и у людей будет эмоциональный подьем, они будут готовы на радостях спустить последние накопления, ведь "когда же жить если не сегодня" и тд и тп. Застройщики сделают все абы к ним снова понесли бабки. Статьи постепенно формируют мнение. Тупо манипуляция. Скорее всего строительному рынку приходит песец, что бы эти иксперды не "считали". Денежки я потрачу на что-то другое, а они пусть последний х с солью доедают
Додано: Суб 11 кві, 2020 18:01
Большинство безработных ишачило тут без оформления, либо в ЕС и РФ. Поэтому получат пособие по безработице в размере 650 грн, т.к. за последний год имеют официальный трудовой стаж меньше 6 месяцев. (п2, ст22 ЗУ ПЗДССНВБ)
Востаннє редагувалось warlamp в Суб 11 кві, 2020 18:06, всього редагувалось 1 раз.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Суб 11 кві, 2020 21:20
Re: Забудовники чекають на сплеск продажів житла в Україні
vova-komarov20 - классическая "морда" работающая на застройщиков
Додано: Суб 11 кві, 2020 21:45
kozlodoev Опять ошибся) аналитика простая, нечто подобное с евробляхами которые якобы дожны были стоить дешевле грязи потому что заробитчянам пригоняющим не за что еду покупать, но нет, рынок показывает что лучше оставят до лучших времен и стройку заморозят, чем достроят и за копейки отдадут, но мечта о бесплатных квартирах и машинах у наших людей в крови
Додано: Суб 11 кві, 2020 21:52
Напротив дом сдали 3 года назад. До сих пор половина квартир пустует. В стране кризис, бизнес банкротится, народ на еде экономит, а у них спрос вырастет, с чего он вырастет то?
Додано: Суб 11 кві, 2020 22:40
просто бред... думаю однушка будет 17к уе, двушка будет в районе 25 к уе, трешка 40 к уе... короче 500 уе за метр, красная цена... в экономике будет такая попа, что как бы не нырнуть глубже....
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