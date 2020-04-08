Забудовники чекають на сплеск продажів житла в Україні

Загонялы активизировались, вроде Дарьи. Приведу пример продаж жилья на котловане в Варшавском плюс. Однокомнатные квартиры в последние полгода продавались в течение 1 дня. Покупались то ли спекулями в связке с отделом продаж, то ли такой бешеный спрос у желающих себе приобрести жилье был. Больше склоняюсь к первому варианту, хотя и второй не стоит полностью отбрасывать. Похожая ситуация была и 2к квартирами там же. Оставались только трешки (и то их выбор был не очень велик). А вчера пришло письмо из офиса продаж на почту:
Старт продажу в будинку №6
Ціни без урахування знижок. Актуально на 10.04.2020.
Якщо у продаж надійдуть нові квартири або оновляться ціни,
ми повідомимо вас.
1-кімнатні квартири: від 1,05 до 1,3 млн. грн. з площею від 36 до 51 м² тільки при повній сплаті.
2-кімнатні квартири: від 1,4 до 1,7 млн. грн. з площею від 61 до 84 м²
3-кімнатні квартири: від 1,67 до 1,88 млн. грн. з площею від 84 до 91 м²
И ключевое дополнение, о котором раньше и не упоминали:
Ми підберемо декілька квартир з вигідними для вас умовами сплати, а далі вирішуйте самі.
Комментарии о бешеном спросе, я думаю, излишни