Забудовники чекають на сплеск продажів житла в Україні
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LOKY написав:На этом сайте что-то много стало статей трубящих о подорожании.
Загонялы активизировались, вроде Дарьи. Приведу пример продаж жилья на котловане в Варшавском плюс. Однокомнатные квартиры в последние полгода продавались в течение 1 дня. Покупались то ли спекулями в связке с отделом продаж, то ли такой бешеный спрос у желающих себе приобрести жилье был. Больше склоняюсь к первому варианту, хотя и второй не стоит полностью отбрасывать. Похожая ситуация была и 2к квартирами там же. Оставались только трешки (и то их выбор был не очень велик). А вчера пришло письмо из офиса продаж на почту: Старт продажу в будинку №6 Ціни без урахування знижок. Актуально на 10.04.2020. Якщо у продаж надійдуть нові квартири або оновляться ціни, ми повідомимо вас. 1-кімнатні квартири: від 1,05 до 1,3 млн. грн. з площею від 36 до 51 м² тільки при повній сплаті. 2-кімнатні квартири: від 1,4 до 1,7 млн. грн. з площею від 61 до 84 м² 3-кімнатні квартири: від 1,67 до 1,88 млн. грн. з площею від 84 до 91 м²
И ключевое дополнение, о котором раньше и не упоминали: Ми підберемо декілька квартир з вигідними для вас умовами сплати, а далі вирішуйте самі. Комментарии о бешеном спросе, я думаю, излишни
Watcher написав:С учетом последствий карантина - это какой-то бред... Миллионы потеряли работу или стабильный хороший доход, среди них много владельцев/совладельцев малого и среднего бизнеса: продажники, поставщики, рестораторы и т.д. Они в свое время формировали хороший спрос. Сейчас аренда ушла вниз и последствия падения цен на аренду будут аукаться еще не один год. Спрос на новое жилье также сильно формировали покупатели которые планировали его сдачу в аренду, а таких была всегда треть потенциального спроса. Теперь их нет. Откуда спрос??? Что за ересь здесь написана??? Или это так завуалировано написали статью о том, что когда гривна грохнется до 40-50 за доллар все кинутся спасать сбережения и вкладываться в строительство??? Ну уж нет, лучше пересидеть такое время с кешем.
Ну какие миллионы потеряли работу?! Почитать последствия, описанные вами, так ощущение, что карантин длится несколько лет. А он всего лишь месяц пока длится. Часть людей перешла на удаленку, кого-то заставили уйти в отпуск. Пара знакомых, как сдавали квартиру, так и сдают- никаких пересмотров цен/измененений, никто не съехал и т.д. А у вас прямо месяц без работы и уже апокалипсис какой-то. Если закончится карантин в мае, экономика страны пострадает минимально и практически неощутимо для пересичного гражданина. Любой мало-мальский бизнес, если он не шарашка 3-6 месяцев спокойно пересмдит трудные времена и начнет работать с прежней силой. А тут месяц пока.
SMOKE написав: Любой мало-мальский бизнес, если он не шарашка 3-6 месяцев спокойно пересмдит трудные времена и начнет работать с прежней силой. А тут месяц пока.
Даже не всякий крупный бизнес потянет 3-6 месяцев платить зарплаты при остановленной работе. Средний и мелкий за 3 месяца простоя разорится зарплаты платить. 3-6 месяцев карантина выдержат только те, кто в это время может работать, или удаленно или ещё как, и то, из-за того, что обанкротятся остальные и упадет спрос, тоже понесут потери. Банки, как по вашему, мало-мальский бизнес? Они работают. Но уже не один огласил о сокращениях штата от 10 до 30%, и ожидают очень тяжелый кризис вследствие карантина. Наверное, не знают, что все легко пересидят 3-6 месяцев и начнут работать с прежней силой.