Забудовники чекають на сплеск продажів житла в Україні

Додано: Суб 11 кві, 2020 23:20

LOKY написав: На этом сайте что-то много стало статей трубящих о подорожании. На этом сайте что-то много стало статей трубящих о подорожании.

Ми підберемо декілька квартир з вигідними для вас умовами сплати, а далі вирішуйте самі.

Загонялы активизировались, вроде Дарьи. Приведу пример продаж жилья на котловане в Варшавском плюс. Однокомнатные квартиры в последние полгода продавались в течение 1 дня. Покупались то ли спекулями в связке с отделом продаж, то ли такой бешеный спрос у желающих себе приобрести жилье был. Больше склоняюсь к первому варианту, хотя и второй не стоит полностью отбрасывать. Похожая ситуация была и 2к квартирами там же. Оставались только трешки (и то их выбор был не очень велик). А вчера пришло письмо из офиса продаж на почту:Старт продажу в будинку №6Ціни без урахування знижок. Актуально на 10.04.2020.Якщо у продаж надійдуть нові квартири або оновляться ціни,ми повідомимо вас.1-кімнатні квартири: від 1,05 до 1,3 млн. грн. з площею від 36 до 51 м² тільки при повній сплаті.2-кімнатні квартири: від 1,4 до 1,7 млн. грн. з площею від 61 до 84 м²3-кімнатні квартири: від 1,67 до 1,88 млн. грн. з площею від 84 до 91 м²И ключевое дополнение, о котором раньше и не упоминали:Комментарии о бешеном спросе, я думаю, излишни