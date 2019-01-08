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Finance.ua: Как дешево
покупать в интернете

Finance.ua: Как дешево покупать в интернете
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:20

Finance.ua: Как дешево покупать в интернете

Пропонуємо до обговорення:
Инструкция для пользователей
Покупать онлайн – это удобно, выгодно, а во время карантина еще и безопасно. Но чтобы купить в интернет-магазине именно то, что нужно и по выгодной цене, придется провести небольшое исследование. Мы расскажем, что и как делать, чтобы получить в сети лучшую цену за товар.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 12:15

Дешевле всего покупать в синергии с Кешбековыми системами - это типа Летишоп или кешбековой программы от самого банка. К примеру хорошие кешбеки у Альфа банка, Монобанка и Юнекс банка.
KULANDALE
 
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