Нацбанк України не виробив чітких рекомендацій щодо процедури віддаленої ідентифікації
Дивися повний текст Наприкінці квітня платіжні системи можуть зупинити роботу.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 18:15
Наприкінці квітня платіжні системи можуть зупинити роботу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Наприкінці квітня платіжні системи можуть зупинити роботу.
Додано: Вів 14 кві, 2020 18:15
Треба привести з/п депутатів та кабміну з президентом в залежність від рівня ВВП в країні. Може хоч це якось почне мотивувати їх до мізкової діяльності
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