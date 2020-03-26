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Наприкінці квітня платіжні
системи можуть зупинити роботу

Наприкінці квітня платіжні системи можуть зупинити роботу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 18:15

Наприкінці квітня платіжні системи можуть зупинити роботу

Пропонуємо до обговорення:
Нацбанк України не виробив чітких рекомендацій щодо процедури віддаленої ідентифікації

Дивися повний текст Наприкінці квітня платіжні системи можуть зупинити роботу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 18:15

Треба привести з/п депутатів та кабміну з президентом в залежність від рівня ВВП в країні. Може хоч це якось почне мотивувати їх до мізкової діяльності
silver_arrow_ua
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