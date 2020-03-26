Нацбанк України не виробив чітких рекомендацій щодо процедури віддаленої ідентифікації
Дивися повний текст Наприкінці квітня платіжні системи можуть зупинити роботу.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 кві, 2020 18:15
Наприкінці квітня платіжні системи можуть зупинити роботу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Наприкінці квітня платіжні системи можуть зупинити роботу.
Додано: Вів 14 кві, 2020 18:15
Треба привести з/п депутатів та кабміну з президентом в залежність від рівня ВВП в країні. Може хоч це якось почне мотивувати їх до мізкової діяльності
Додано: Вів 14 кві, 2020 22:37
а разве до этого можно было открыть карту без предоставления паспорта с налоговым кодом?
Не совсем понятно, если идентификацию в феврале последний раз делали, нужно будет опять ехать в банк для идентификации? Зачем это делать во время карантина?
Если каждый месяц нужно в банк на идентификацию ездить, то проще наличными везде платить.
Додано: Вів 14 кві, 2020 23:12
Припейд-карт достаточно много в Украине. И нет там никакой идентификации. Просто закинул деньги, и пользуйся. Например, Уплата. Или карта от Сильпо.
Получить карту бесплатно и заработать за это кешбек 50/100 грн:
Моно https://monobank.ua/r/G8Cu Форвард банк http://lx4.me/c/mzTSUKRf
Додано: Вів 14 кві, 2020 23:47
Re: Наприкінці квітня платіжні системи можуть зупинити робот
Додано: Сер 15 кві, 2020 00:24
А яким боком Українська асоціація платіжних систем має відношення до Української академії педіатричних спеціальностей, на яку йде посилання "За матеріалами УАПс"
Додано: Сер 15 кві, 2020 05:04
У банка и так есть все данные о мне, он даже ключ ЕЦП выдать может, которым электронные документы подписывают, так что очередная желтая сенсация.
|