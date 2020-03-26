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Наприкінці квітня платіжні
системи можуть зупинити роботу

Наприкінці квітня платіжні системи можуть зупинити роботу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 10:03

Ця стаття ні про що, якийсь брєд сивої кобили.
espanol
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 10:05

Такие статьи типа- ,,глухе не дочує, так збреше'' токо панику наводят.
andrey_khoroshchenko
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 10:10

Бред какойто ей богу
finuser375
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 10:38

  Амвросий написав:а разве до этого можно было открыть карту без предоставления паспорта с налоговым кодом?

Да:
https://www.oschadbank.ua/ua/mitteva-virtual
https://www.oschadbank.ua/ua/private/paycards/mitteva

  Амвросий написав:Если каждый месяц нужно в банк на идентификацию ездить, то проще наличными везде платить.

Я кстати на наличные и возвращаюсь) Во-первых, никакой регулятор не отследит, во вторых лучше чувствуешь расход денег (ты реально что-то отдаёшь, а не просто размахиваешь карточкой налево-направо), но может это только у меня так
burn
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 12:21

А шо согодні можна без ідентіфікаціі удаленно оплатити шось????? Не мая банківськоі картки як це можнл зробити??? А маючи аартку уся інформація про власника є. Шось цей писака хреню якусь пише. А то шо ці ворюги так звані Легархи ворочають, то вже требя питати усяких там порохорошенців, гросмейців, зеленуів, слуг народу та інших слуг не зрозуміло чого, а жебрачий народ лякати цим шо іжака голим задом. Геть грабіжників з влади. Ганьдьба так званим слугам....
fedorinf
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 13:25

За всё время у власти ни одного нормального закона ни для облегчения жизни простого украинца, ни для борьбы с коррупцией, ни для прекращения обагощения олигархов. Самая худшая власть невежд и выскочек.
inessabest25
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 13:31

УАПС - педиатрия тут ни при чем. Это Украинская Ассоциация Платёжных Систем
yulia_sharunova
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 14:20

Re: Наприкінці квітня платіжні системи можуть зупинити робот

Все логічно і розумно, повністю підтримую це нововведення. З цього року Держава вибиватиме податі з фізичних осіб (не тільки підприємців) на отримані доходи, в тому числі і від продажів особистих речей через поштові відділення. І в наступному році пересічні зобов'язані будуть сплатити 18% + військовий збір від загальної суми з продажів особистих речей (тих що були у вжитку і нових). І необхідна ідентифікація, щоб деякі "розумники" не викручувалися, що вони нічого не знають, доходів не отримували і банківська картка не їхня, після того як прийде розрахунок податей до оплати від Держави.
awant
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