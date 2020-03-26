Наприкінці квітня платіжні системи можуть зупинити роботу

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 кві, 2020 10:05
Такие статьи типа- ,,глухе не дочує, так збреше'' токо панику наводят.
Додано: Сер 15 кві, 2020 10:38
Да:
Я кстати на наличные и возвращаюсь) Во-первых, никакой регулятор не отследит, во вторых лучше чувствуешь расход денег (ты реально что-то отдаёшь, а не просто размахиваешь карточкой налево-направо), но может это только у меня так
Додано: Сер 15 кві, 2020 12:21
А шо согодні можна без ідентіфікаціі удаленно оплатити шось????? Не мая банківськоі картки як це можнл зробити??? А маючи аартку уся інформація про власника є. Шось цей писака хреню якусь пише. А то шо ці ворюги так звані Легархи ворочають, то вже требя питати усяких там порохорошенців, гросмейців, зеленуів, слуг народу та інших слуг не зрозуміло чого, а жебрачий народ лякати цим шо іжака голим задом. Геть грабіжників з влади. Ганьдьба так званим слугам....
Додано: Сер 15 кві, 2020 13:25
За всё время у власти ни одного нормального закона ни для облегчения жизни простого украинца, ни для борьбы с коррупцией, ни для прекращения обагощения олигархов. Самая худшая власть невежд и выскочек.
Додано: Сер 15 кві, 2020 13:31
УАПС - педиатрия тут ни при чем. Это Украинская Ассоциация Платёжных Систем
Додано: Сер 15 кві, 2020 14:20
Re: Наприкінці квітня платіжні системи можуть зупинити робот
Все логічно і розумно, повністю підтримую це нововведення. З цього року Держава вибиватиме податі з фізичних осіб (не тільки підприємців) на отримані доходи, в тому числі і від продажів особистих речей через поштові відділення. І в наступному році пересічні зобов'язані будуть сплатити 18% + військовий збір від загальної суми з продажів особистих речей (тих що були у вжитку і нових). І необхідна ідентифікація, щоб деякі "розумники" не викручувалися, що вони нічого не знають, доходів не отримували і банківська картка не їхня, після того як прийде розрахунок податей до оплати від Держави.
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