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Finance.ua: Сколько
стоит жить в Дании

Finance.ua: Сколько стоит жить в Дании
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 13:09

Finance.ua: Сколько стоит жить в Дании

Пропонуємо до обговорення:
История бывшей кивелянки
Меня зовут Татьяна, я – практикующий психолог. В 2013 году я вышла замуж и переехала жить из Киева в Копенгаген. В последние годы число украинцев, проживающих в Дании, значительно выросло. Что не удивительно: страна крайне приветливая и комфортная. Не зря на протяжении многих лет она занимает лидирующие позиции в рейтинге самых счастливых стран мира, а Копенгаген считается лучшим городом для жизни. Но сколько стоит здесь жить? Думаю, такая информация пригодится многим.

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D2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 18:36

Про налоги еще нужно было бы написать.
gespenst07
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 19:17

Где-то неувязка
" Средняя датская семья платит за нее до 30% семейного бюджета. Это один из самых высоких показателей в Европе. Мы платим около 170 евро. А вообще цены варьируются в диапазоне 100-250 евро."
и зарплата 3300
egor1733
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 00:40

Да и суммы за аренду взяты с потолка. За 1000 евро только комната будет, а не трешка за 1300. Короче, Финанс как всегда. А я уже вещи паковать начал.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 11:57

Re: Finance.ua: Сколько стоит жить в Дании

Дания - очень дорогая страна.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 13:06

Оптимистичненько. Но на самом деле-очень дорого. Жил в отеле возле аэропорта (по гугл карте 2,1 км). Так вот такси обошлось в 123 DKK (в ноябре Монобанк конвертировал это в 457грн.). Ужин на троих в обычном (НЕ Мишленовском) ресторане на троих без алкоголя около 1000 DKK (около 3700грн. в ноябре было). В супермаркетах-всё сильно дороже чем в статье, точных цен на отдельные товары не помню-но навскидку в 2-3 раза выше киевских.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 13:55

По ценам в магазинах точно не Дания, там все на неск уровней выше Киева
ghjdct
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