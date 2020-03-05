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Розпочато випуск автомобілів Volvo, що не...
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Додано: Суб 18 кві, 2020 07:53
Пропонуємо до обговорення:
Шведська марка Volvo приступає до випуску автомобілів, максимальна швидкість яких примусово обмежена 180 кілометрами на годину. Ця міра була зроблена в рамках стратегії компанії по скороченню смертності та отримання травм на дорогах.
Дивися повний текст Розпочато випуск автомобілів Volvo, що не розганятимуться швидше, ніж 180 км/год
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Додано: Суб 18 кві, 2020 07:53
Для наших доріг це мабуть буде ще й забагато)
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