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Розпочато випуск
автомобілів Volvo, що не...

Розпочато випуск автомобілів Volvo, що не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 07:53

Розпочато випуск автомобілів Volvo, що не...

Пропонуємо до обговорення:
Шведська марка Volvo приступає до випуску автомобілів, максимальна швидкість яких примусово обмежена 180 кілометрами на годину. Ця міра була зроблена в рамках стратегії компанії по скороченню смертності та отримання травм на дорогах.

Дивися повний текст Розпочато випуск автомобілів Volvo, що не розганятимуться швидше, ніж 180 км/год.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 07:53

Для наших доріг це мабуть буде ще й забагато)
f365366
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