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Тимошенко поліпшила матеріальне становище на 150...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 тра, 2020 16:46
Пропонуємо до обговорення:
Сайт НАПКА, Telegram-канал нардепа попереднього скликання і журналіста "Української правди" Сергія Лещенка
Дивися повний текст Тимошенко поліпшила матеріальне становище на 150 мільйонів гривень - декларація
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Додано: Пон 04 тра, 2020 16:46
пора бы уже бабушку обратно в Харьков отправлять на досидку срока...
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