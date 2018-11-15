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Finance.ua: Что такое приложение «Дія» и как им пользоваться
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 06 тра, 2020 13:01
Пропонуємо до обговорення:
Государство в смартфоне – обзор ключевых функций «Дія»
6 февраля в Украине появилось мобильное приложение «Дія», которое уже скачали более двух миллионов пользователей, а в начале апреля заработал одноименный веб-портал. Они являются частью проекта «государство в смартфоне» Министерства цифровой трансформации Украины и призваны перевести в онлайн получение большинства государственных услуг. Что же умеет «Дія» и как ею пользоваться?
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D2
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Додано: Сер 06 тра, 2020 13:09
D2 написав:
Пропонуємо до обговорення:
Государство в смартфоне – обзор ключевых функций «Дія»
6 февраля в Украине появилось мобильное приложение «Дія», которое уже скачали более двух миллионов пользователей, а в начале апреля заработал одноименный веб-портал. Они являются частью проекта «государство в смартфоне» Министерства цифровой трансформации Украины и призваны перевести в онлайн получение большинства государственных услуг. Что же умеет «Дія» и как ею пользоваться?
Дивися повний текст Что такое приложение «Дія» и как им пользоваться
Повна фігня,так як постійно номер карти просить для авторизації. Давно пора Зе посадити за такі недопрограми.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 18:27
Если добавят пенсионное удостоверение и выдержку о регистрации, оптимизируют все недочёты и т.д., будет супергуд))
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sashamaestro1977
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