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Finance.ua: Что такое приложение
«Дія» и как им пользоваться

Finance.ua: Что такое приложение «Дія» и как им пользоваться
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 13:01

Finance.ua: Что такое приложение «Дія» и как им пользоваться

Пропонуємо до обговорення:
Государство в смартфоне – обзор ключевых функций «Дія»
6 февраля в Украине появилось мобильное приложение «Дія», которое уже скачали более двух миллионов пользователей, а в начале апреля заработал одноименный веб-портал. Они являются частью проекта «государство в смартфоне» Министерства цифровой трансформации Украины и призваны перевести в онлайн получение большинства государственных услуг. Что же умеет «Дія» и как ею пользоваться?

Дивися повний текст Что такое приложение «Дія» и как им пользоваться
D2
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 13:09

  D2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Государство в смартфоне – обзор ключевых функций «Дія»
6 февраля в Украине появилось мобильное приложение «Дія», которое уже скачали более двух миллионов пользователей, а в начале апреля заработал одноименный веб-портал. Они являются частью проекта «государство в смартфоне» Министерства цифровой трансформации Украины и призваны перевести в онлайн получение большинства государственных услуг. Что же умеет «Дія» и как ею пользоваться?

Дивися повний текст Что такое приложение «Дія» и как им пользоваться



Повна фігня,так як постійно номер карти просить для авторизації. Давно пора Зе посадити за такі недопрограми.
Ethereum
 
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Если добавят пенсионное удостоверение и выдержку о регистрации, оптимизируют все недочёты и т.д., будет супергуд))
sashamaestro1977
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 23:09

Сырой сервис еще! Будут допиливать и допиливать
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 23:16

  KULANDALE написав:Сырой сервис еще! Будут допиливать и допиливать

Поигрался и снес ту ДИЮ нах
viewtopic.php?p=4864242#p4864242
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 23:21

Re: Finance.ua: Что такое приложение «Дія» и как им пользова

когда уже можна будет ДИей сфоткать корыто на тротуаре?
Diman
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 23:23

  Diman написав:когда уже можна будет ДИей сфоткать корыто на тротуаре?

Пока стучать сюдою : https://appmypolice.com/ua/
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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