Finance.ua: Что такое приложение «Дія» и как им пользоваться

Государство в смартфоне – обзор ключевых функций «Дія» 6 февраля в Украине появилось мобильное приложение «Дія», которое уже скачали более двух миллионов пользователей, а в начале апреля заработал одноименный веб-портал. Они являются частью проекта «государство в смартфоне» Министерства цифровой трансформации Украины и призваны перевести в онлайн получение большинства государственных услуг. Что же умеет «Дія» и как ею пользоваться?
Государство в смартфоне – обзор ключевых функций «Дія» 6 февраля в Украине появилось мобильное приложение «Дія», которое уже скачали более двух миллионов пользователей, а в начале апреля заработал одноименный веб-портал. Они являются частью проекта «государство в смартфоне» Министерства цифровой трансформации Украины и призваны перевести в онлайн получение большинства государственных услуг. Что же умеет «Дія» и как ею пользоваться?