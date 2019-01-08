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Finance.ua: Что такое приложение
«Дія» и как им пользоваться

Finance.ua: Что такое приложение «Дія» и как им пользоваться
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 13:31

Це прогресс і можливо до подолання корупції
zvvaegon
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 22:36

В таком виде как сейчас это больше пиар чем реальный инструмент. Интересно сколько бабла запилено на эту программу ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 06:14

Пропоную до обговорення факт витіку бази водійських посвідчень з фотографіями. Тут явно джерелом витіку стала саме Дія в якій вся ця інформація присутня.

https://telemetr.me/content/uabaza
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:20

Re: Finance.ua: Что такое приложение «Дія» и как им пользова

законод-е инициативы соседей https://www.youtube.com/watch?v=Gmd24-lSdYM
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 16:46

Идея замечательная и хорошо что от слов перешли к делу. Хорошо бы карточку Киянина туда зафигачить
cvmu
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:40

Патамушта Воно його собі в плюсик додало
dneprairgun
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  #<12
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