Експерти прогнозують, що ціни на моторне паливо в травні будуть знижуватися, незважаючи на те, що вже анонсовані карантинні послаблення.
Дивися повний текст Експерти пророкують швидке падіння цін на бензин, і що це стримує.
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Додано: Суб 09 тра, 2020 12:12
Експерти пророкують швидке падіння цін на бензин, і що...
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Дивися повний текст Експерти пророкують швидке падіння цін на бензин, і що це стримує.
Додано: Суб 09 тра, 2020 12:12
В цій недокраїні різко реагують тільки щоб підвищувати ціни в той час, коли антимонопольщики тихо курять в сторонці... сигари своїх клієнтів.
Додано: Суб 09 тра, 2020 17:07
А де текст про те, що це повинно позитивно позначитися на цінах на продукти, так як стане дешевшою логістика?
Додано: Суб 09 тра, 2020 18:49
Прекрасная статья!
Дешёвое топливо это плохо для украинцев?
Или нефтяная и перерабатывающая промышленность не должны страдать ? Всем плохо!
Бочка нефти стоит 30уе.
Повлиять на это украинцы не могут.
Поэтому цены вниз...
Спрос навна топливо время карантина минимальный, поэтому цены вниз на заправках.
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