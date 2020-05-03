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Експерти пророкують швидке
падіння цін на бензин, і що...

Експерти пророкують швидке падіння цін на бензин, і що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 12:12

Експерти пророкують швидке падіння цін на бензин, і що...

Пропонуємо до обговорення:
Експерти прогнозують, що ціни на моторне паливо в травні будуть знижуватися, незважаючи на те, що вже анонсовані карантинні послаблення.

Дивися повний текст Експерти пророкують швидке падіння цін на бензин, і що це стримує.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 12:12

В цій недокраїні різко реагують тільки щоб підвищувати ціни в той час, коли антимонопольщики тихо курять в сторонці... сигари своїх клієнтів.
providnyk
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 17:07

А де текст про те, що це повинно позитивно позначитися на цінах на продукти, так як стане дешевшою логістика?
kornienko1983
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 18:49

Прекрасная статья!
Дешёвое топливо это плохо для украинцев?
Или нефтяная и перерабатывающая промышленность не должны страдать ? Всем плохо!
Бочка нефти стоит 30уе.
Повлиять на это украинцы не могут.
Поэтому цены вниз...
Спрос навна топливо время карантина минимальный, поэтому цены вниз на заправках.
amorroma_amorroma
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 23:26

уже со вторника цены снизятся
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 15:47

  Унуноктий написав:уже со вторника цены снизятся

Растут они гораздо быстрее, при подорожании нефти.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 19:56

Re: Експерти пророкують швидке падіння цін на бензин, і що..

  kornienko1983 написав:А де текст про те, що це повинно позитивно позначитися на цінах на продукти, так як стане дешевшою логістика?
ага маршрутчиккам расскажите а то как цена росла то проезда дорожал так может теперь скинут стоимость?
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 22:40

У меня со скидкой -3грн на амике сегодня 18грн/литр получилось.

Так что нормально,
думаю 12-15 грн/литр справедливая цена, при такой цене на нефть.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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