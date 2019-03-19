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Finance.ua: Як зняти валюту з картки іноземного банку
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 14 тра, 2020 17:42
Пропонуємо до обговорення:
І скільки це коштує
Три роки тому НБУ дозволив українцям без зайвої бюрократії відкривати рахунки за кордоном. В результаті сьогодні багато як громадян України, так і іноземців, які тут живуть, мають картки іноземних банків. Читачі Finance.ua попросили з'ясувати, де можна зняти валюту з таких карток і скільки це коштує.
Дивися повний текст Як зняти валюту з картки іноземного банку
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D2
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Додано: Пон 25 тра, 2020 20:16
Еще добавьте к стоимости процент конвертации, которую устанавливает банк эмитент.
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KULANDALE
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Додано: Вів 26 тра, 2020 02:54
Если нужна другая валюта, отличная от исходной валюты, то будут расходы на конвертацию по курсу валют, участвующих в обмене . Но не процент
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laurapalmer012
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Додано: Сер 22 лип, 2020 11:34
Нічого кращого ніж пропозиція Форвард банку, не знаю. Потрібно мати картку банку
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Dimaa
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