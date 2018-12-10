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Finance.ua: Як зняти валюту
з картки іноземного банку

Finance.ua: Як зняти валюту з картки іноземного банку
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 17:42

Finance.ua: Як зняти валюту з картки іноземного банку

Пропонуємо до обговорення:
І скільки це коштує
Три роки тому НБУ дозволив українцям без зайвої бюрократії відкривати рахунки за кордоном. В результаті сьогодні багато як громадян України, так і іноземців, які тут живуть, мають картки іноземних банків. Читачі Finance.ua попросили з'ясувати, де можна зняти валюту з таких карток і скільки це коштує.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 20:16

Еще добавьте к стоимости процент конвертации, которую устанавливает банк эмитент.
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 02:54

Если нужна другая валюта, отличная от исходной валюты, то будут расходы на конвертацию по курсу валют, участвующих в обмене . Но не процент
laurapalmer012
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:34

Нічого кращого ніж пропозиція Форвард банку, не знаю. Потрібно мати картку банку :)
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:28

  Dimaa написав:Нічого кращого ніж пропозиція Форвард банку, не знаю. Потрібно мати картку банку :)


Абсолютно фантастична пропозиція, згідний 100%

деталі тут

https://www.forward-bank.com/press-cent ... akhunki-k/

в жодному іншому банку такого немає
+50грн !
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greenozon
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