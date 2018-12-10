Finance.ua: Як зняти валюту з картки іноземного банку
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 14 тра, 2020 16:42
Пропонуємо до обговорення:
І скільки це коштує
Три роки тому НБУ дозволив українцям без зайвої бюрократії відкривати рахунки за кордоном. В результаті сьогодні багато як громадян України, так і іноземців, які тут живуть, мають картки іноземних банків. Читачі Finance.ua попросили з'ясувати, де можна зняти валюту з таких карток і скільки це коштує.
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Як зняти валюту з картки іноземного банку
D2
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Додано: Пон 25 тра, 2020 19:16
Еще добавьте к стоимости процент конвертации, которую устанавливает банк эмитент.
KULANDALE
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Додано: Вів 26 тра, 2020 01:54
Если нужна другая валюта, отличная от исходной валюты, то будут расходы на конвертацию по курсу валют, участвующих в обмене . Но не процент
laurapalmer012
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Додано: Сер 22 лип, 2020 10:34
Нічого кращого ніж пропозиція Форвард банку, не знаю. Потрібно мати картку банку
Dimaa
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:28
Dimaa написав:
Нічого кращого ніж пропозиція Форвард банку, не знаю. Потрібно мати картку банку
Абсолютно фантастична пропозиція, згідний 100%
деталі тут
https://www.forward-bank.com/press-cent ... akhunki-k/
в жодному іншому банку такого немає
greenozon
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Додано: Чет 11 лют, 2021 15:34
Попробуйте снять грн. с иностранной карты в Альфа-банке, ещё тот квест). Если вы резидент то вам придется принести подтверждение, что доходы легальные и налоги оплачены. Иначе снимайте в банкомате , доступная сумма к снятию 200грн. при этом комиссия 40 грн. Ваши обзоры "Как снять валюту с карты иностранного банка"- чисто теоретические. В отделении вас будут ждать сюрпризы)).
christmasmama_2018
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Додано: Сер 10 бер, 2021 12:42
greenozon
Проблема, що в них це вже давно не працює. Звертання на гарячу лінію нічого не дають
Dimaa
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Додано: Чет 05 сер, 2021 09:37
Укрсиббанк и ОТП не берут свою комиссию при снятии с зарубежных карт в гривне.
dagorodetskii
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