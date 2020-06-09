Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:35

  silver_arrow_ua написав:
  _hunter написав:А кому именно платить? -- первым или вторым? -- или вообще третьим, а они пусть сами суммы раскидывают?

платити треба (і завжди так було) постачальникам, а у кого вони будуть закуповувати і як з ними розраховуватись - то вже їхня проблема. Це очевидна схема і вона завжди працювала з часів СРСР допоки розвозчики піци не потрапили у парламент.

  _hunter написав:А если у того, кому деньги идут -- дыра в бюджете -- он как "соседу" деньги перечислять должен? -- по-братски или по-чесному?

Це взагалі не зрозуміло про що ви пишете

  _hunter написав:А если я хочу за доставку на год вперед заплатить -- благо там сумма смешная?

Та хоч за сторіччя. Може і за мене тоді заплатите благо "там сумма смєшная"?

  _hunter написав: Или газа на всю зиму купить -- по соотвествующей программе?..

Як ви можете купити газ на всю зиму коли вам його зберігати нема де?

  _hunter написав:>>> до кого звертатись
Ни к кому: по вашему договору ни поставщик ни производитель не гарантирует ни наличие ни качество "продукта".

Тобто це як?
За що тоді взимаються кошти якщо взамін нічого не гарантується?

  _hunter написав:>>> так як я потенційно можу у них працювати
договор "потенциального працювання" есть? -- если нет -- ничего они не мають.

А у них є договір, де я зобов'язуюсь утримувати їхні роздуті штати та обладнання, що залишилось з часів СРСР при неспоживанні їхніх послуг/не купівлі їхнього товару?
Що це за хвора маячня комунальників?


>>> і завжди так було
було -- тэпэр будэ по иншому.

>>> Це взагалі не зрозуміло про що ви пишете
рекомендую сначала прочитать.

>>> Та хоч за сторіччя. Може і за мене тоді заплатите благо "там сумма смєшная"?
Гы, яка смэшна шуткивка...

>>> Як ви можете купити газ на всю зиму коли вам його зберігати нема де?
А вот так. Оплата -- сейчас, поставка -- потом. Форварды/фьючерсы в школе, я смотрю, еще не проходили?..

>>> Тобто це як? За що тоді взимаються кошти якщо взамін нічого не гарантується?
Опять же: а вот так -- комуналка -- очень непростая штука.

>>> А у них є договір, де я зобов'язуюсь утримувати їхні ...
Есть конечно: по этому договору всю комуналку и поставляют.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:45

  silver_arrow_ua написав:
  ol_zy написав:
  _hunter написав:Только инкасаторам бедным про это сказать забыли -- то-то они с невскрываемыми контейнерами носятся -- не знают что содержимое элементарно подменить можно...

Опа доставщики гамбургеров и курьеры НП стали инкасаторами... с каких это пор???

А інкасатори раптом стали окремою структурою від банку в який вони везуть гроші

Ого -- я там чуть раньше про школу -- таки угадал???
да -- бывают и такое -- домашнее задание: почитать про СИТ-компании.
_hunter
 
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  #<1 ... 78910
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