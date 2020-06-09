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Киянам пояснили процедуру
встановлення тарифу на...

Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 00:33

  _hunter написав:В очередной раз мимо: у УкрТелекома -- помесячная абонентка. И единственный способ ее не платить -- сюрприз -- писать заявление на отключение.
В смысле "и доставке нет никаких минимальных оплат или тарифов за трубу"? -- а что тут уже с пол года обсуждается? Или кто-то все это время думал что "доставка газа" и собственно "покупка" -- это одно и то же???

Укртелеком? а кто это? Уже давно все знакомые этот анахронизм отключили, только некоторые используют исключительно для адсл из-за отсутствия альтернативы, но и таких все меньше. Телефон - это водафон, например, вот с ним и сравнивайте.
по доставке газа вы оказывается совсем не в теме, говорить больше не о чем.
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 01:28

Re: Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...

Газ будут носить адресно, ведрами, поэтому тариф подорожает.
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