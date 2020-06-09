Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...

_hunter написав:В очередной раз мимо: у УкрТелекома -- помесячная абонентка. И единственный способ ее не платить -- сюрприз -- писать заявление на отключение.
В смысле "и доставке нет никаких минимальных оплат или тарифов за трубу"? -- а что тут уже с пол года обсуждается? Или кто-то все это время думал что "доставка газа" и собственно "покупка" -- это одно и то же???
Укртелеком? а кто это? Уже давно все знакомые этот анахронизм отключили, только некоторые используют исключительно для адсл из-за отсутствия альтернативы, но и таких все меньше. Телефон - это водафон, например, вот с ним и сравнивайте.
по доставке газа вы оказывается совсем не в теме, говорить больше не о чем.