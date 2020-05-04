RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ціну на газ для
населення знизили на 21%

Ціну на газ для населення знизили на 21%
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 09:39

Ціну на газ для населення знизили на 21%

Пропонуємо до обговорення:
У травні 2020 року оптова ціна на природний газ для населення знизилась на 21% порівняно з квітнем 2020 року.

Дивися повний текст Ціну на газ для населення знизили на 21%.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88370
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 09:40

Кого благодарить?
Как низкая цена на газ поможет с центральным отоплением? Для примера , последний месяц отопительного периода был теплее предыдущего а счёт за отопление пришел больше! И цена на газ не менялась...
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 151
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 09:46

Знизили ціну на газ,
збільшили ціну за доставку

БІНГО! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8433
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 15:46

Re: Ціну на газ для населення знизили на 21%

Особенно это было заметно по платежкам в ЦО, газ закупленный летом по 5 парили по 40 грн.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9626
З нами з: 03.11.08
Подякував: 711 раз.
Подякували: 2074 раз.
 
Профіль
1
6
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки підняли кредитні ставки для населення
R2 » Чет 14 тра, 2020 09:24
2 447
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2020 15:42
Igor3777
Доходи населення зростуть на 8% через "карантинні"... 1, 2
R2 » Нед 10 тра, 2020 10:49
15 988
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 тра, 2020 14:44
hxbbgaf
Після зниження в квітні ціна на газ для населення... 1, 2, 3
R2 » Пон 04 тра, 2020 01:07
25 1145
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 тра, 2020 16:13
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.