Податки на зарплату і впровадження «другої пенсії». За допомогою цього можна вирішити проблему браку фінансування в Пенсійному фонді України.
Дивися повний текст У «Слузі Народу» розповіли, як можна боротися з дефіцитом Пенсійного фонду.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 14:52
У «Слузі Народу» розповіли, як можна боротися з...
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Дивися повний текст У «Слузі Народу» розповіли, як можна боротися з дефіцитом Пенсійного фонду.
Додано: Вів 26 тра, 2020 14:52
В дополнение к ЕСВ добавят ЕСВ-2? Или просто ЕСВ в два раза увеличат?
Самый простой способ просто все налоги каждый месяц в два раза увеличивать
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 26 тра, 2020 14:56, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 26 тра, 2020 14:54
Что-то бред какой-то написан... При чем тут задолженнность спящих ФЛП к размеру ЕСВ и размеру пенсии?
Додано: Вів 26 тра, 2020 14:57
Додано: Вів 26 тра, 2020 15:29
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