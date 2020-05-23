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У «Слузі Народу» розповіли,
як можна боротися з...

У «Слузі Народу» розповіли, як можна боротися з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:52

У «Слузі Народу» розповіли, як можна боротися з...

Пропонуємо до обговорення:
Податки на зарплату і впровадження «другої пенсії». За допомогою цього можна вирішити проблему браку фінансування в Пенсійному фонді України.

Дивися повний текст У «Слузі Народу» розповіли, як можна боротися з дефіцитом Пенсійного фонду.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:52

В дополнение к ЕСВ добавят ЕСВ-2? Или просто ЕСВ в два раза увеличат?

Самый простой способ просто все налоги каждый месяц в два раза увеличивать :lol:
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 26 тра, 2020 14:56, всього редагувалось 2 разів.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:54

Что-то бред какой-то написан... При чем тут задолженнность спящих ФЛП к размеру ЕСВ и размеру пенсии?
BlackFedor
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:57

  BlackFedor написав:Что-то бред какой-то написан... При чем тут задолженнность спящих ФЛП к размеру ЕСВ и размеру пенсии?


ну нужно же чем-то оправдать резкое увеличение размера налогов :lol:
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:29

  BlackFedor написав:Что-то бред какой-то написан... При чем тут задолженнность спящих ФЛП к размеру ЕСВ и размеру пенсии?

Потому как нагрузку делят "на всех". Но часть этих "всех" платить никогда не будет. Значит число "всех" уменьшается. Откуда следует рост налогового бремени.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:52

  _hunter написав:Потому как нагрузку делят "на всех". Но часть этих "всех" платить никогда не будет. Значит число "всех" уменьшается. Откуда следует рост налогового бремени.


никто ничего не делит, всё намного проще, есть старый андекдот на эту тему:

Стоит на рынке мужик, держит в руке большой металлический лом. К нему подходит другой.
- Сколько стоит? - спрашивает
- Десять тысяч долларов.
Покупатель в шоке.
- Он что, у тебя золотой?
Мужик пожимает плечами.
- Нет, обычный. Просто деньги очень нужны.

Так и тут. Зачем чтото делать если можно просто увеличить налоги. А люди никуда не денутся, налоги ведь нужно платить.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 16:08

Это просто яркий пример уровня "профессионализма" этого финансиста. Она просто плавает в иллюзиях, она не знает, что 2/3 рынка платит ЗП в конвертах потому, что 22%+18%+1,5% заплатить с ЗП это нереально много. Увеличив эту сумму сразу перевести Топ сотрудников и руководителей на ФОПов.
Она даже не подумала увеличить сумму путем уменьшения ЕСВ тем самым увеличить базу налогообложения. То есть не давить тех, кто платит еще большими налогами, а уменьшить ставку ЕСВ и тем самым вывести серые ЗП и ЗП в конвертах в легальную плоскость. Недоученные какие-то финансисты
nazarradchenko
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 16:41

фентезі. з поганим кінцем.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 16:58

10 млрд гривен - начислили из воздуха, и поняли - никто их не заплатит.
И решила "глупая часть зелени" - кто платил раньше, должен заплатить больше. :mrgreen:
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:10

Re: У «Слузі Народу» розповіли, як можна боротися з...

Резать пенсии и льготы нужно, что тут неясного. Производительность труда на уровне плинтуса; не могут работающие в реальной экономике тянуть на себе вагон бюджетников, льготников, пенсионеров, чиновников и т.п. Пускай нахлебники больше работают там, где берут на работу. В т.н. богатом Сингапуре много пенсионеров, кто мало откладывал денег в молодости, работают уборщиками на фудкортах, после 60, после 70 лет. В Гонконге картон собирают и т.п.
detec
 
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