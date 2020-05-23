Податки на зарплату і впровадження «другої пенсії». За допомогою цього можна вирішити проблему браку фінансування в Пенсійному фонді України.
Дивися повний текст У «Слузі Народу» розповіли, як можна боротися з дефіцитом Пенсійного фонду.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 14:52
У «Слузі Народу» розповіли, як можна боротися з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У «Слузі Народу» розповіли, як можна боротися з дефіцитом Пенсійного фонду.
Додано: Вів 26 тра, 2020 14:52
В дополнение к ЕСВ добавят ЕСВ-2? Или просто ЕСВ в два раза увеличат?
Самый простой способ просто все налоги каждый месяц в два раза увеличивать
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 26 тра, 2020 14:56, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 26 тра, 2020 14:54
Что-то бред какой-то написан... При чем тут задолженнность спящих ФЛП к размеру ЕСВ и размеру пенсии?
Додано: Вів 26 тра, 2020 14:57
Додано: Вів 26 тра, 2020 15:29
Додано: Вів 26 тра, 2020 15:52
никто ничего не делит, всё намного проще, есть старый андекдот на эту тему:
Стоит на рынке мужик, держит в руке большой металлический лом. К нему подходит другой.
- Сколько стоит? - спрашивает
- Десять тысяч долларов.
Покупатель в шоке.
- Он что, у тебя золотой?
Мужик пожимает плечами.
- Нет, обычный. Просто деньги очень нужны.
Так и тут. Зачем чтото делать если можно просто увеличить налоги. А люди никуда не денутся, налоги ведь нужно платить.
Додано: Вів 26 тра, 2020 16:08
Это просто яркий пример уровня "профессионализма" этого финансиста. Она просто плавает в иллюзиях, она не знает, что 2/3 рынка платит ЗП в конвертах потому, что 22%+18%+1,5% заплатить с ЗП это нереально много. Увеличив эту сумму сразу перевести Топ сотрудников и руководителей на ФОПов.
Она даже не подумала увеличить сумму путем уменьшения ЕСВ тем самым увеличить базу налогообложения. То есть не давить тех, кто платит еще большими налогами, а уменьшить ставку ЕСВ и тем самым вывести серые ЗП и ЗП в конвертах в легальную плоскость. Недоученные какие-то финансисты
Додано: Вів 26 тра, 2020 16:58
10 млрд гривен - начислили из воздуха, и поняли - никто их не заплатит.
И решила "глупая часть зелени" - кто платил раньше, должен заплатить больше.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
Додано: Вів 26 тра, 2020 17:10
Re: У «Слузі Народу» розповіли, як можна боротися з...
Резать пенсии и льготы нужно, что тут неясного. Производительность труда на уровне плинтуса; не могут работающие в реальной экономике тянуть на себе вагон бюджетников, льготников, пенсионеров, чиновников и т.п. Пускай нахлебники больше работают там, где берут на работу. В т.н. богатом Сингапуре много пенсионеров, кто мало откладывал денег в молодости, работают уборщиками на фудкортах, после 60, после 70 лет. В Гонконге картон собирают и т.п.
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