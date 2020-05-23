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У «Слузі Народу» розповіли, як можна боротися з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 тра, 2020 17:17
zloy_ukr написав:
10 млрд гривен - начислили из воздуха, и поняли - никто их не заплатит.
И решила "глупая часть зелени" - кто платил раньше, должен заплатить больше.
я бы не стал говорить, шо она глупая, эта зелень, они исполнители-шестёрки.
Всё идёт по плану - для обслуживания инфраструктуры и хозяев жизни вполне хватит 10 лимонов населения, максимум.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 17:24
detec написав:
Резать пенсии и льготы нужно, что тут неясного. Производительность труда на уровне плинтуса; не могут работающие в реальной экономике тянуть на себе вагон бюджетников, льготников, пенсионеров, чиновников и т.п. Пускай нахлебники больше работают там, где берут на работу. В т.н. богатом Сингапуре много пенсионеров, кто мало откладывал денег в молодости, работают уборщиками на фудкортах, после 60, после 70 лет. В Гонконге картон собирают и т.п.
Зменшити пенсії з 3000 до 1500 грн ? Відмінити субсидії . А потім житло за борги забрати , а пенсіонерів відправити в піонерські табори ...
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Додано: Вів 26 тра, 2020 18:09
“И без радикальных шагов, как введение второго уровня соцобеспечения, резкого увеличения размера ЕСВ – мы пенсионную систему не сбалансируем”, – отметила Галина Третьякова.
Ничего нового придумать не смогли - опять больше доить и меньше кормить - на те же грабли, который раз...
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Додано: Вів 26 тра, 2020 18:50
detec написав:
Резать пенсии и льготы нужно, что тут неясного.
может не пенсии нужно резать, а зарплаты чиновников и зеленый тариф дтэку?
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