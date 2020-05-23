У «Слузі Народу» розповіли, як можна боротися з...

Додано: Вів 26 тра, 2020 20:26

"Где взять деньги?"

- Продать прибыльную промышленность и предприятия, продать Землю, ПРОДАТЬ Украину,... - продать собаку....



- Почему не "продать ИХ"?

Нет ни одного клоуна, где звучало бы "заработать" - только продать всех и всё.

Что интересно, ни одного "как приумножить", за то все "способные" - торговать Родиной.

- Может это не украинские "продаватели"?

- А ликвидаторы Украины? Продадут и свалят, как и остальные.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.