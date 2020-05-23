У «Слузі Народу» розповіли, як можна боротися з...

я бы не стал говорить, шо она глупая, эта зелень, они исполнители-шестёрки.
Всё идёт по плану - для обслуживания инфраструктуры и хозяев жизни вполне хватит 10 лимонов населения, максимум.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 тра, 2020 17:17
я бы не стал говорить, шо она глупая, эта зелень, они исполнители-шестёрки.
Всё идёт по плану - для обслуживания инфраструктуры и хозяев жизни вполне хватит 10 лимонов населения, максимум.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Вів 26 тра, 2020 17:24
Зменшити пенсії з 3000 до 1500 грн ? Відмінити субсидії . А потім житло за борги забрати , а пенсіонерів відправити в піонерські табори ...
Додано: Вів 26 тра, 2020 18:09
Ничего нового придумать не смогли - опять больше доить и меньше кормить - на те же грабли, который раз...
Додано: Вів 26 тра, 2020 18:50
Додано: Вів 26 тра, 2020 19:31
Чувствую, скоро появится сайт сопоставляющий обещания Зелени и их реальных поступков.
Думаю, такую статистику нужно делать по каждой публичной личности и ежедневно заставлять людей её просматривать.
Без этого 73% людей будут всегда верить словам и не обращать внимание на поступки.
Додано: Вів 26 тра, 2020 20:26
"Где взять деньги?"
- Продать прибыльную промышленность и предприятия, продать Землю, ПРОДАТЬ Украину,... - продать собаку....
- Почему не "продать ИХ"?
Нет ни одного клоуна, где звучало бы "заработать" - только продать всех и всё.
Что интересно, ни одного "как приумножить", за то все "способные" - торговать Родиной.
- Может это не украинские "продаватели"?
- А ликвидаторы Украины? Продадут и свалят, как и остальные.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 26 тра, 2020 20:32
1. Какое отношение ДТЕК к "пенсии"? Много налогов платит?
2. Зарплаты чиновников - а какая в них необходимость иметь в таком количестве и дать каждому, где воровать?
3. на "Пенсии" в 15 ещё "одно" кинуло - що ЕЩЁ?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 26 тра, 2020 20:38
Или смотреть с 1 час 16 минут - это без привязки ко времени.:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 26 тра, 2020 21:19
Такой сайт существует уже более 10 лет - "Слово і діло":
О Зеленском на нем здесь
и здесь
Аналогичные статистики там и
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|