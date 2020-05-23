У «Слузі Народу» розповіли, як можна боротися з...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
detec написав:Резать пенсии и льготы нужно, что тут неясного. Производительность труда на уровне плинтуса; не могут работающие в реальной экономике тянуть на себе вагон бюджетников, льготников, пенсионеров, чиновников и т.п. Пускай нахлебники больше работают там, где берут на работу. В т.н. богатом Сингапуре много пенсионеров, кто мало откладывал денег в молодости, работают уборщиками на фудкортах, после 60, после 70 лет. В Гонконге картон собирают и т.п.
Зменшити пенсії з 3000 до 1500 грн ? Відмінити субсидії . А потім житло за борги забрати , а пенсіонерів відправити в піонерські табори ...
Чувствую, скоро появится сайт сопоставляющий обещания Зелени и их реальных поступков. Думаю, такую статистику нужно делать по каждой публичной личности и ежедневно заставлять людей её просматривать. Без этого 73% людей будут всегда верить словам и не обращать внимание на поступки.
farm написав:Чувствую, скоро появится сайт сопоставляющий обещания Зелени и их реальных поступков. Думаю, такую статистику нужно делать по каждой публичной личности и ежедневно заставлять людей её просматривать. Без этого 73% людей будут всегда верить словам и не обращать внимание на поступки.
farm написав:Чувствую, скоро появится сайт сопоставляющий обещания Зелени и их реальных поступков. Думаю, такую статистику нужно делать по каждой публичной личности и ежедневно заставлять людей её просматривать. Без этого 73% людей будут всегда верить словам и не обращать внимание на поступки.