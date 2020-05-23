У «Слузі Народу» розповіли, як можна боротися з...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 тра, 2020 11:43
"Если у нас средняя пенсия 3100 грн, то соответственно каждый из работающих должен платить примерно 3100 грн, – заявила Галина Третьякова."
А если зарплата 4700?
Почему люди не способные считать, что-то там заявляют?
Человек работает платит налоги с 25 лет и до 60, итого - 35 лет.
Средняя продолжительность жизни 72 года в Украине. Человек получает пенсию 12 лет.
35 - 12 = 23, кому тогда платить 3100, если пенсионера уже 23 года как нет? Или пенсия должна быть наследуемая, сколько лет платил налоги, столько и получаешь пенсию, если не ты - тогда дети.
В итоге, каждый работающий должен платить 1000 грн, а не 3100.
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egor6508
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Додано: Сер 27 тра, 2020 12:09
egor6508 написав:
"Если у нас средняя пенсия 3100 грн, то соответственно каждый из работающих должен платить примерно 3100 грн, – заявила Галина Третьякова."
А если зарплата 4700?Почему люди не способные считать, что-то там заявляют?
Человек работает платит налоги с 25 лет и до 60, итого - 35 лет.
Средняя продолжительность жизни 72 года в Украине. Человек получает пенсию 12 лет.
35 - 12 = 23, кому тогда платить 3100, если пенсионера уже 23 года как нет? Или пенсия должна быть наследуемая, сколько лет платил налоги, столько и получаешь пенсию, если не ты - тогда дети.
В итоге, каждый работающий должен платить 1000 грн, а не 3100.
Хороший вопрос. Так же интересно, почему что-то там заявляют люди способные _только_ считать?..
В Украине солидарная система. Т.е. человек 35 лет платит на содержание имеющихся пенсионеров. Т.е. нет никаких "35 - 12".
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_hunter
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Додано: Сер 27 тра, 2020 12:35
Что вы взялись, за этих несчастных пенсионеров,за себя берите, вы не считаете, сколько вы получаете, мы доживает , сколько нам осталось, дети сами не могут концы с концами соединить, мы не можем им помочь, они тоже не могут нам помочь, у них дети, депутаты ,вы живёте не в том мире, опуститесь на землю!!!!!!!!!
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aa6520914
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Додано: Сер 27 тра, 2020 12:57
В первую очередь нужно пересчитать пенсионеров. Затем порезать пенсии высокопоставленным чиновникам (включая депутатов). А у них пенсии - огого!!!
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Галина441
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Додано: Сер 27 тра, 2020 13:11
Галина441 написав:
В первую очередь нужно пересчитать пенсионеров. Затем порезать пенсии высокопоставленным чиновникам (включая депутатов). А у них пенсии - огого
!!!
Пробовали. С удивлением выяснили, что "обычных" пенсионеров еще более "огого" -- и если "все" поделить на "всех" -- прибавка получается что-то около чашки кофе в месяц.
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_hunter
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