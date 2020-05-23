У «Слузі Народу» розповіли, як можна боротися з...

І доволі легкий.
З теми: viewtopic.php?p=4684748#p4684748
Все не так сташно, як от пишете...
1) Якщо ми скасовуємо страхітливо великі пенс.податки (43.4% від сум.податків, див. cost.ua ) – то це не означає вимирання. Це означає, що діти, і дорослі, і нові – коли виростуть, просто платитимуть напряму татові й мамі, без "держ.колгоспу". Подробці – внизу.
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А все могло би бути значно простіше. Значно логічніше. Як то було впродовж тисячолітть – і у наших предків теж.
Дитина росте в борг. Її власний борг!
А потім віддає той борг... Причому, віддає не у колгоспну "солідарну пенс.систему" (її можна скасувати хоч зараз), – а напряму (за рахунок зменшення податків)...
А нині, коли майже всі вже платять картками, то можливим є ~точний підрахунок витрат і відповідних зобов'язань.
Та й захистити права старих людей законом – зовсім просто. Наприклад, у випадку підозр на насильницьку смерть (от, напр., чомусь не схоче "дітьо" платити борг...) – позбавляти те "дітьо" права на розмноження...
Тато й мама заробітчан – мають отримувати пенсію від дітей з-за кордону. А не від нас!!!
Якщо діти не виїхали – платять тут напряму.
Якщо діти не платять, а родителі скаржаться державі – держава платить пенсії, але й забирає собі (в ПФ) спадщину! Одразу з'явиться багато "люблячих дітей"...
Бездітним платимо ми всі (платники податків), але спадщина – в ПФ! Думаю, з'явиться дуже багато далеких "люблячих родичів"...