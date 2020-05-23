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У «Слузі Народу» розповіли, як можна боротися з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:09

Вихід є.
І доволі легкий.


З теми: viewtopic.php?p=4684748#p4684748
Все не так сташно, як от пишете...

1) Якщо ми скасовуємо страхітливо великі пенс.податки (43.4% від сум.податків, див. cost.ua ) – то це не означає вимирання. Це означає, що діти, і дорослі, і нові – коли виростуть, просто платитимуть напряму татові й мамі, без "держ.колгоспу". Подробці – внизу.

....

А все могло би бути значно простіше. Значно логічніше. Як то було впродовж тисячолітть – і у наших предків теж.
Дитина росте в борг. Її власний борг!
А потім віддає той борг... Причому, віддає не у колгоспну "солідарну пенс.систему" (її можна скасувати хоч зараз), – а напряму (за рахунок зменшення податків)...


А нині, коли майже всі вже платять картками, то можливим є ~точний підрахунок витрат і відповідних зобов'язань.

Та й захистити права старих людей законом – зовсім просто. Наприклад, у випадку підозр на насильницьку смерть (от, напр., чомусь не схоче "дітьо" платити борг...) – позбавляти те "дітьо" права на розмноження...


Тато й мама заробітчан – мають отримувати пенсію від дітей з-за кордону. А не від нас!!!
Якщо діти не виїхали – платять тут напряму.
Якщо діти не платять, а родителі скаржаться державі – держава платить пенсії, але й забирає собі (в ПФ) спадщину! Одразу з'явиться багато "люблячих дітей"...

Бездітним платимо ми всі (платники податків), але спадщина – в ПФ! Думаю, з'явиться дуже багато далеких "люблячих родичів"...
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 01:57

Предупреждён, значит готов:
Пенсионная реформа: украинцев предупредили о грандиозной афере
По словам экспертов, украинцев ждет афера, которая затмит любые махинации с землей.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что в стране уже в следующем году может начаться пенсионная реформа. Однако некоторые эксперты утверждают, что не все так радужно, как может казаться на первый взгляд.

Об этом сообщает Хвиля. https://hvylya.net/news/208047-pensionn ... znoy-afere

Журналист Вячеслав Чечило на своей странице в Фейсбук прокомментировал заявление Шмыгаля, касательно пенсионной реформы.

Таким образом, Чечило предрекает «обнуление» реформированных пенсий после их неудачного капиталовложения. При этом он подчеркнул, что украинцев ждет афера, которая затмит любые махинации с землей.

«Шмыгаль заявил, что в стране до конца года введут накопительную пенсионную систему. Нас ждет афера, которая затмит любые махинации с землей. Потому что в накопительной системе самое важное вовсе не накопление. Недостаточно просто откладывать с каждой зарплаты энную сумму – эти деньги нужно куда-то вкладывать. Куда можно надежно вложить деньги в стране, в которой даже нет фондового рынка? В преддефолтные ОВГЗ? Минфин, конечно, будет очень рад. Но пенсионеры по итогу вряд ли порадуются», – подчеркнул журналист.

Как пишет Главред, с мнением Чечило согласился и экономист Игорь Гарбарук, который считает, что Украине логичней было бы совместить существование различных пенсионных систем и создать гарантированные государством индивидуальные программы.

«Речь идёт о частных пенсионных фондах в различных организациях. А в текущих условиях такой пенсионный фонд сегодня может существовать, а завтра уже нет», – отметил Гарбарук.

Следует отметить, что на данный момент уже готовятся законопроекты, предполагающие, что в накопительный фонд будет направляться 2% от нынешнего ЕСВ (сейчас это 22% от зарплаты) и еще 2% от налога на доходы физлиц, что даст возможность при выходе на пенсию получить 1 миллион гривен, которые можно будет забрать сразу, растянуть выплаты на 5-10 лет или же напротив, получить пожизненное содержание с фиксированной суммой.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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