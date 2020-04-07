Накопичувальна пенсійна система може бути запроваджена в Україні в 2021 році.
Дивися повний текст В Раді озвучили деталі масштабної пенсійної реформи в Україні.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 21:38
В Раді озвучили деталі масштабної пенсійної реформи в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Раді озвучили деталі масштабної пенсійної реформи в Україні.
Додано: Сер 27 тра, 2020 21:38
Накопительная система это хорошо, справедливо - человек с заработанного откладывает 1% (или сколько захочет) себе на лично свою пенсию... НО! Зачем в этой схеме посредник (казначей, банк, фонд) ?
Додано: Сер 27 тра, 2020 23:13
Что бы перейти к системе когда государство обеспечивает только минимальную пенсию, казначейство - прибавку которую собирали с приведением платежей к уровню инфляции за эти годы. Идея: государство получает длинные деньги на гос.проекты, если всё правильно организуют, то будете новыми немцами на пенсии и перестанете жаловаться, что всю жизнь работал на дядю в конверте и теперь никому не нужен на старости
Надо уходить помаленьку от солидарной, не тянут уже лет 10 как работающие пенсионеров...
Додано: Чет 28 тра, 2020 10:19
Honey,
А куда вы предлагаете этот % людям откладывать? Под подушку? Подавляющее большинство людей, которые имеют возможность откладывать деньги, не далеют этого, а спускают все в унитаз. А когда потом становятся нетрудоспособными то пускают слюни, что нет денег.
В том и смысл накопительной пенсии, что пенсионные взносы должны быть принудительными. Иначе никто ничго не отложит. А чтобы администрировать эти взносы и нужны эти посредники. Сейчас частные пенсионные фонды со всеми этими посредниками замечательно работают и деньги не растворяются.
Главное, чтобы в накопительной пенсии могли учавствовать частные структуры, а не только госсударственный фонд. Никто так плохо не распоряжается имуществом и деньгам (своими или чужими), как госсударство
Додано: Чет 28 тра, 2020 12:22
Re: В Раді озвучили деталі масштабної пенсійної реформи в...
Можно представить ситуацию. 1995 год - успешный молодой человек 30 лет. работает в фирме, которая что-нибудь импортирует в Украину. Например электротехнику и компьютеры. Зарабатывает официально!!! 200-300 долларов в месяц (отличная зарплата на то время). В гривнах у него выходит -300*1,8=540 грн. И вот ежемесячно он откладывает в негосударственный ПФ 3% от ЗП - 300*3%*=9*1,8=16 грн. В год = 9*12= 108*1,8=195 грн. Допустим частный ПФ не связан с каким-нибудь банком Украина, Надра или Родовид. А относится к какой-нибудь большой страховой группе, типа АЛИКО. начисляет 10% в год на остаток. С учетом процентов в год выходит около 205 грн. К 1998 году он аккумулировал уже около 650 грн или 360 долларов США. И тут бабах!!! Девальвация!!!и к концу 1998 года его 650 грн превращаются в 185 долларов. А к декабрю 1999, когда накоплено уже 900 грн, сумма остатков на пенсионном счете = 900/5,15 = 175 долларов.
И так еще 2 раза в 2008 году, а потом в 2014 году. К 2020 году, когда чуваку уже 55 лет. Здоровье уже не ахти. Некоторые одногодки уже на небе. До пенсии еще 5 лет. А на пенсионном счету, дай Бог, тысяч 300-400 грн. Впереди еще непонятно сколько девальваций и пенсионных реформ с увеличение пенсионного возраста. Пусть дотянет сумма на счету к 2025 году до 500 тыс. грн. И допустим курс продержится на отметке 27. Сколько ему будут выплачивать в месяц??? Предположим разделят этот объем на 15 лет. То в год выйдет около 33 000 грн. А в месяц - 2700. То есть 100 долларов)))) А еще непонятно, что понавыдумывают законодатели. Типа Налогообложение процентов в частных ПФ или даже выплат. Или отказ вообще от госвыплат пенсионерам, которые имеют выплаты из частных ПФ.
Та и я молчу о жизнеспособности фонда. Скорей всего он инвестировал бы деньги диверсифецированно в депозиты банков (опять вспоминаем банк Украина, Надра, Укрпромбанк, Родовид и тд.), в фонды финансирования строительства (Элита центр, Укрбуд, Войцехоский), облигации предприятий (Автоинвестрой, Пузата хата, Ситиком). даже при наличии богатой материнской структуры, скорей всего ПФ показывал бы убытки, а то и банкротство.
Вот такая вот она украинская пенсия)))
Додано: Чет 28 тра, 2020 14:57
Наполнять пенсионный фонд за счет конфискации у казнокрадов и расхитителей. Провести аудит всех обласных и районных в столице пенс.отделов и будут видны маштабы злоупотреблений. Не возможно что бы нач.пенсионного центрального района Киева могла построить три дома под Киевом и сдавать в аренду, но реально
Додано: Чет 28 тра, 2020 15:07
Re: В Раді озвучили деталі масштабної пенсійної реформи в...
andretar, согласен, большинство все спускает в унитаз. Давайте разовьем вашу мысль дальше - принудительно отбирать абсолютно все и у всех и выдавать только на самое-самое необходимое, все равно ведь большинство и не отложит, и не потратит разумно.
Додано: Чет 28 тра, 2020 15:23
У нас выражение "все правильно организуют" имеет векторно - фундаментальный смысл.
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