Дюрі-бачі написав:Стаття 19, сторінка 21. Порядок обчислення загальної суми балів особи
Дуже уважно прочитайте основну фішку еБалів:2. Для визначення суми балів особи враховуються страхові внески, сплачені за всі місяці страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням особи АБО в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для визначення сплачених страхових внесків та суми балів враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль по 30 червня 2000 року незалежно від перерв.
Бачите слово АБО після "за бажанням особи"?
Зараз діє точно така норма: приносиш виписку зарплати за 1983-1987 роки, а тобі перераховують індивідуальний коєфіцієнт. Таблиці середніх зарплат за ті періоди в ПФ є.
На жаль, довелось багато разів доводити Пенсійному фонду, що в законі написане інше. Вони будь-яку неоднозначну ситуацію трактують не на користь людини.