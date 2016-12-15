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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 71727374
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 19:51

  pesikot написав:Де ти взяв про "+ 5 років до 2000 за бажанням" ? якщо це для тих, у кого з 1 липня 2000 року стаж меньше 60 місяців, а не для всіх


  Дюрі-бачі написав:Стаття 19, сторінка 21. Порядок обчислення загальної суми балів особи
Дуже уважно прочитайте основну фішку еБалів:
2. Для визначення суми балів особи враховуються страхові внески, сплачені за всі місяці страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням особи АБО в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для визначення сплачених страхових внесків та суми балів враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль по 30 червня 2000 року незалежно від перерв.


Бачите слово АБО після "за бажанням особи"?
Зараз діє точно така норма: приносиш виписку зарплати за 1983-1987 роки, а тобі перераховують індивідуальний коєфіцієнт. Таблиці середніх зарплат за ті періоди в ПФ є.

  pesikot написав:З чого ти взяв, що будуть позбавляти балів ?

На жаль, довелось багато разів доводити Пенсійному фонду, що в законі написане інше. Вони будь-яку неоднозначну ситуацію трактують не на користь людини.
Дюрі-бачі
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Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Індексація пенсій та пенсійна реформа: плани на 2025 рік
Ірина_
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