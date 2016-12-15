|
|
|
Пенсії в Україні
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Нед 29 гру, 2024 19:51
pesikot написав:
Де ти взяв про "+ 5 років до 2000 за бажанням" ? якщо це для тих, у кого з 1 липня 2000 року стаж меньше 60 місяців, а не для всіх
Дюрі-бачі написав:
Стаття 19, сторінка 21. Порядок обчислення загальної суми балів особи
Дуже уважно прочитайте основну фішку еБалів:
2. Для визначення суми балів особи враховуються страхові внески, сплачені за всі місяці страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням особи АБО в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для визначення сплачених страхових внесків та суми балів враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль по 30 червня 2000 року незалежно від перерв.
Бачите слово АБО після "за бажанням особи"?
Зараз діє точно така норма: приносиш виписку зарплати за 1983-1987 роки, а тобі перераховують індивідуальний коєфіцієнт. Таблиці середніх зарплат за ті періоди в ПФ є.
pesikot написав:
З чого ти взяв, що будуть позбавляти балів ?
На жаль, довелось багато разів доводити Пенсійному фонду, що в законі написане інше. Вони будь-яку неоднозначну ситуацію трактують не на користь людини.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 4616
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 772 раз.
- Подякували: 557 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 03 січ, 2025 17:10
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 4744
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1049 раз.
- Подякували: 2011 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 08 січ, 2025 14:43
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 4616
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 772 раз.
- Подякували: 557 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|11
|44348
|
|
|43
|63480
|
Чет 01 лис, 2018 14:36
nalim
|
|10
|21189
|
|